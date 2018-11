Demanen la dimissió del director de Logaritme per la perillositat de la nau de Sant Sadurní

El comitè d'empresa de Logaritme ha exigit la dimissió del director, Enric Cardoner, per la "desastrosa gestió" en la polèmica sobre l'enfonsament de la nau de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) i l'advertència de perill de mort per als treballadors, tal com va avançar Catalunyapress.





En un escrit dirigit a Cardoner, els sindicats assenyalen que "ha incomplert reiteradament la Llei de Prevenció de Riscos Laborals" i "ha estat ometent als representants dels treballadors tota la informació relativa a l'enfonsament de la nau i la seva perillositat".





"Vostè sabia que el tema era prou important i greu, i va decidir amagar aquesta informació. En el cas que actualment hagin adoptat mesures, no l'eximeix de la seva responsabilitat per la falta d'informació i accions correctives", afegeix el document.





Per això, el comitè d'empresa considera que Cardoner ha actuat de manera negligent i "hauria de dimitir".





En cas contrari, assenyala quelos socis haurien detituirlo "per tota la gestió desastrosa en aquest i altres temes com Administrador de Logaritme".





@cgtlogaritme





Logaritme és una agrupació d'interès econòmic (AIE) que dóna serveis logístics a centres sanitaris. Està participada per l'Institut Català de la Salut (ICS), el Banc de Sang i Teixits (BST), el Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i l'Hospital Clínic de Barcelona.





PROPERA REUNIÓ





Després de la polèmica generada aquesta setmana per la publicació dels informes que advertien de perill de mort a la planta de Sant Sadurní, la direcció de Logaritme ha convocat una reunió per al proper dimarts en què està prevista la presència d'Cardoner i de l'arquitecte i responsable d'infraestructures de l'ICS.