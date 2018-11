La Policia deté a Saragossa el 'Rei del Cachopo' per la mort de la seva promesa

La Policia Nacional ha detingut aquest divendres a Saragossa a César Román Virueta, el conegut com a 'Rei del Cachopo', en parador desconegut des del juliol passat.





Aquest dijous els especialistes de la Policia van confirmar que el tors de la dona trobat en una maleta el 13 d'agost durant l'incendi d'un edifici al madrileny districte d'Usera correspon a Heidi Pau Bulmes, de 25 anys, la seva parella.





FOnts de la recerca han detallat Román estava treballant en un restaurant de Saragossa amb un nom fals i que ha estat la cap de l'establiment qui ha donat la veu d'alarma quan ha sospitat que podia tractar-se de la mateixa manera.





En identificar-ho per les imatges que han sortit en els mitjans de comunicació, ha trucat la Policia Nacional, que ha acudit i li ha pogut detenir.





HOMICIDIS





El Grup VI d'Homicidis de la Policia Nacional ha investigat durant tres mesos qui era la dona esquarterada trobada a l'interior d'una maleta al carrer Sebastián Gómez, al barri de Almendrales.





Els Bombers van acudir a atendre un petit incendi en una nau de dues plantes després d'una trucada dels veïns. Després d'extingir en pocs minuts les flames, va arribar al lloc la Policia Nacional, ja que l'incendi havia estat intencionat.





Els agents van trobar en el lloc una maleta coberta en la planta menys 1, al voltant d'un gran toll de sang. En el seu interior van trobar el tronc d'una dona esbocinat en diversos trossos (sense braços, ni mans ni sins) amb una pols blanca per damunt, potser un accelerant perquè pogués cremar més fàcil el cadàver, per la qual cosa l'incendi hauria estat intencionat per desfer-se de la maleta.