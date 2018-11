En una decisió sorprenent, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha obert un expedient sancionador a Aigües de Barcelona per "falta de transparència", ja que segons l'entitat metropolitana porta més d'un any i mig sol·licitant informació imprescindible per a la gestió del servei i encara no se li ha lliurat.





No obstant això, Catalunyapress s'ha posat en contacte amb fonts d'Aigües de Barcelona i la companyia ha afirmat de manera rotunda que sempre han respost a les peticions de l'AMB dins dels terminis establerts.





A més, des Aigües de Barcelona destaquen la creació d'un portal de transparència (Portal Obert), on es pot consultar la informació requerida per l'AMB, així com l'auditoria realitzada recentment per la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, per la qual s'ha reconegut a Aigües de Barcelona amb un elevat grau de transparència.





En concret, l'AMB afirma que Aigües de Barcelona ha desatès 20 requirimientos d'informació entre 2016 i 2018. Eloi Badia, regidor de Barcelona i vicepresident de l'AMB, ha assegurat que "després d'un any i mig de reclamacions reiterades, hem actuat", afegint que "no podem permetre que es menyspreï a l'administració pública del país i a la ciutadania".





És la primera vegada que l'Agència de Transparència de l'AMB obre un expedient d'aquestes característiques des que va ser creada el 2015: "No ens hem trobat cap altre cas" com aquest, ha dit Gemma Calvet, directora de transparència de l'entitat metropolitana i exdiputada d'ERC al Parlament.





La possible multa per aquesta infracció --que l'AMB qualifica com "molt greu"-- podria arribar a ser de 12.000 euros i suposar, a més, la suspensió per a la contractació pública i la inhabilitació per un període entre 1 i 5 anys per a ser beneficiari d'ajuts públics.





A més, la tramitació d'aquest expedient podria durar fins a sis mesos i la seva resolució podria coincidir amb els propers comicis municipals, on ni tan sols està clar que governi la mateixa força política a Barcelona.





TOTA LA INFORMACIÓ ESTÀ DISPONIBLE EN LÍNIA





L'objecte dels requeriments és recollir informació comptable sobre inversions i despeses de la companyia, que segons AMB ha estat denegada en repetides ocasions.





Davant aquesta acusació, Aigües de Barcelona diu que aquesta informació ja està disponible al seu portal virtual de transparència. Així, en aquest link es poden consultar els últims comptes de la companyia amb totes les despeses efectuades: comptes de 2017. El mateix succeeix amb el pla d'inversions, que pot descarregar-se lliurement en el següent enllaç: pla d'inversions vigent.





Finalment, AMB també ha sol·licitat informació sobre les tarifes del subministrament d'aigua potable, tot i que el detall de les tarifes d'Aigües de Barcelona es pot consultar fàcilment a la seva web: tarifes i preus.





AIGÜES DE BARCELONA SUPERA UNA AUDITORIA INDEPENDENT





Aquest expedient arriba dos dies després que es donés a conèixer que Aigües de Barcelona ha superat una auditoria externa realitzada per la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull.





Aquest grup va estudiar al portal de transparència (Portal Obert) de la societat i va concloure, en paraules del doctor Francesc Torralba, que "la companyia havia realitzat una feina extraordinària i s'havia dotat d'un codi ètic; d'un portal obert de transparència i que no ho havia fet des de la coacció d'un imperatiu com la Llei de Transparència, sinó des de la convicció".





Aigües de Barcelona va apostar per fer de la transparència un dels seus principals valors empresarials. Per aquest motiu llancessin aquest portal amb informació accessible per als ciutadans tot i que no tenien una obligació legal per a això.





La Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull porta més de quinze anys assessorant a empreses i administracions públiques en matèria d'ètica aplicada.





Les seves línies de recerca i treball són l'ètica de les organitzacions, l'ètica de les professions, la bioètica, l'ètica dels mitjans de comunicació, la responsabilitat social corporativa i les estratègies educatives per a la divulgació de l'ètica.