Un total de 8 províncies estaran aquest dissabte en risc per pluja, onatge i vent, amb probabilitat de ratxes de vent molt fortes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









No es descarta que puntualment tinguin certa intensitat al nord-est de Catalunya i entorn de l'Estret mentre que a Canària s s'esperen pluges i ruixats, amb probabilitat de ser localment fortes.





La cota de neu baixarà al final de la jornada a Pirineus a 1400-1600 metres, mentre s'esperen bromes i possibles bancs de boira en àmplies zones de l'interior peninsular.

Les temperatures diürnes experimentaran pocs canvis o en descens a la Península i Balears, que serà més acusat al nord-est peninsular, i aniran en augment a Canàries.





El vent serà de l'est i sud-est a la Península i Balears i de sud-oest rolant a nord-oest a les Canàries, amb intervals d'intensitat forta, fins i tot cops molt forts a les illes de més relleu.









El Ferro, La Gomera, La Palma, Tenerife, la Corunya i Pontevedra estaran en risc taronja (important) per fenòmens costaners, que baixarà a groc a Girona, Lugo i Astúries. També en risc groc, però per precipitacions, estaran la Palma, Alacant i València i per vent, en el mateix nivell de risc, estaran La Palma i Tenerife.





Aquest dissabte, en zones de la Comunitat Valenciana continuaran els xàfecs, una mica més intensos de matinada, tendint a remetre ia fer-se més dispersos. També s'esperen pluges i ruixats ocasionals en bona part de la resta de l'àrea mediterrània, punts del Sistema Central i, al final del dia, a l'extrem occidental d'Andalusia.





Hi haurà intervals ennuvolats a la resta del país amb predomini de núvols mitjans i alts, q uedando poc ennuvolat o clar al Cantàbric i nord de Galícia.