El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) ha convocat una manifestació per a aquest dissabte a Barcelona per reclamar un increment de pressupost de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat en les pròximes comptes catalans i que en un futur s'arribi al 6% del PIB en educació, tal com recull la Llei d'educació de Catalunya (LEC).





La manifestació d'aquest dissabte serà l'inici d'una sèrie de mobilitzacions en l'educació, que tindran continuïtat amb la vaga dels sindicats de professors UstecStes, AspepcSps i CGT el 29 de novembre, i la convocada per CCOO i UGT al sector públic per al 12 de desembre.









'Per una educació pública, equitativa i democràtica exigim el 6% del PIB' serà el lema que partirà a les 17 hores de la plaça Universitat. Un lema que critica que el sistema públic no ha recuperat encara la situació prèvia a les retallades, amb falta de planificació de places públiques, d'FP, un miler de barracons, absència de finançament de l'etapa 0-3 anys i un "deteriorament" de les condicions laborals dels docents.





També, aquesta protesta, retreu "el deteriorament de la participació democràtica" a les aules, amb el decret de direccions o plantilles, reclama un decret de menjadors escolars que els defineixi com a universals i gratuïts, i lamenta la cronificació de la segregació i la incertesa de l'aplicació del decret de l'escola inclusiva.





* Formen part del Muce els sindicats de mestres UstecStes, CCOO, UGT i CGT, els d'estudiants SEPC, SE, Ajec, AEP i Front d'Esquerres, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, l'Associació Rosa Sensat, Fapac , Fapaes i Catalunya Laica.





Els integrants del MUCE asseguren que tenen prevista una reunió amb el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, el 11 de desembre, en la qual li transmetran totes les demandes de la comunitat educativa.