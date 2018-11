El Govern central deixa a les comunitats la regulació de les llengües cooficials

La reforma educativa que prepara el Govern central preveu eliminar la regulació estatal de l'ús de la llengua cooficial i de l'escolarització associada a ella, deixant que la seva regulació correspongui a les comunitats autònomes en què hi ha llengua cooficial. Aquesta supressió, afectarà, entre d'altres aspectes a la regulació de l'exempció de cursar o ser avaluat en la llengua cooficial.





Així consta en un document remès pel Ministeri d'Educació a les principals organitzacions educatives. El Govern central ha sotmès a consulta pública un altre document sobre els principis generals de la reforma, però més concís que l'remès a les organitzacions educatives.





El nou text porta per títol 'Propostes per a la modificació de la Llei Orgànica d'Educació', i va acompanyat d'una carta del secretari d'Estat Alejandro Tiana, en què assegura que el Ministeri vol que la nova norma compti amb el "major consens possible ".





Eliminar la regulació estatal de la llengua cooficial és una mesura emmarcada en l'objectiu de dur a terme "una regulació de les competències entre l'Estat i les CA respectuosa amb el marc constitucional i basada en la cooperació i la lleialtat institucional".





Per això, també planteja dur a terme una regulació d'acord amb la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la el sistema establert per la LOMCE per garantir l'escolarització en Castellà a Catalunya i que obligava a la Generalitat a sufragar un col·legi privat a aquells pares que sol·licitessin l'escolarització en castellà quan no poguessin obtenir-la en el sistema públic.





Educació també planteja reprendre la distribució de competències entre l'Estat i les CA per a la determinació del currículum de les matèries, assignat al 55/el 65% a l'Estat.