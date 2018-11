La ministra d'Economia, Nadia Calviño, té la intenció de deixar l'Executiu de Pedro Sánchez per tornar a la Comissió Europea en un moment d'incertesa per a la continuïtat del Govern provisional del PSOE després de la moció de censura a Mariano Rajoy.





El fet de ser l'actual responsable del Ministeri d'Economia a Espanya, podria facilitar-li a Calviño tornar a l'àmbit europeu de les finances, quan al maig de l'any que ve se celebrin les eleccions al Parlament Europeu i la Comissió Europea comenci a substituir els seus comissaris per personalitats proposades pels governs dels Estats Membres.









A més, els dubtes del ministre d'Exteriors Josep Borrell a presentar-se pel PSOE per a les europees , podrien ser la millor basa perquè Calviño pugui tornar a Brussel·les, on ja va viure per més de deu anys.





Igualment, també podria jugar a favor seu en el retorn a Europa el fet que, per a les pròximes eleccions i després de la temptativa de Jean Claude-Juncker fa 4 anys, el Consell Europeu vol que hi hagi més dones en la Comissió Europea.