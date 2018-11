La ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, ha obert aquest dilluns la porta a una pròrroga als pressupostos d'aquest any, elaborats pel Govern anterior del Partit Popular, en el cas que el pla pressupostari per 2019 no aconsegueixi els suports necessaris per part de la resta de partits polítics, una opció que segueix sent el "pla A" de l'executiu de Pedro Sánchez.





"Nosaltres seguim treballant per intentar armar aquests consensos i aconseguir aquest suport. I si al final no es fa així, el sistema que tenim preveu, no és la primera vegada que succeeix, la pròrroga pressupostària, i podem fer els ajustos necessaris", ha assegurat a la seva arribada a la reunió de ministres de Finances de l'eurozona (Eurogrup) a Brussel·les.





Calviño, però, ha emfatitzat que el Govern està "per descomptat determinat" intentarem "tirar endavant" el pla pressupostari perquè creu que "són els pressupostos que Espanya necessita". "És clar que aquest és el nostre 'pla A' (...) i confio que tots els partits polítics s'adonin que això és el que Espanya necessita", ha defensat.





En qualsevol cas, Calviño ha recordat que el Govern ha "posat sobre la taula" la creació de nous impostos, que seran adoptats i enviats a les Corts "en les pròximes setmanes".





Així, la ministra ha afirmat que li resulta "difícil" entendre que "hi hagi partits que ni tan sols estan disposats a discutir" l'esborrany pressupostari del Govern "per intentar aconseguir aquest necessari consens". De la mateixa manera, ha criticat que "no és desitjable" barrejar la negociació pressupostària amb "altres qüestions", en referència a la negativa de les forces independentistes catalans a donar suport als comptes de 2019.





"Particularment si estan en un àmbit tan separat d'aquell en el qual pot influir el Govern com és el judicial", ha subratllat.





La titular d'Economia ha fet aquestes declaracions als mitjans de comunicació després de mantenir una reunió bilateral amb el comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, amb el qual ha abordat, entre d'altres qüestions, les negociacions pressupostàries a Espanya.





REUNIÓ BILATERAL AMB Moscovici





Preguntat per aquesta trobada, el comissari francès ha subratllat que Brussel·les i Espanya mantenen un diàleg "positiu" sobre l'esborrany pressupostari de 2019 i ha assegurat que Calviño desitja que el pressupost final sigui "creïble" i inclogui una reducció "clara" del dèficit estructural ".





"Sé que la seva preocupació és que Espanya pugui tenir un nou pressupost. Un nou pressupost que sigui creïble i amb una reducció clara del dèficit estructural", ha expressat Moscovici als mitjans, també abans de participar a l'Eurogrup.





També sobre la reunió, la ministra Calviño ha explicat que ella i el comissari francès han tractat "diversos temes d'actualitat" donat el "programa intens" tant de l'Eurogrup d'aquest dilluns com de la reunió de l'Ecofin d'aquest dimarts.





Pel que fa al pressupost espanyol, ha apuntat que tots dos han analitzat "com està avançant la cooperació a nivell tècnic i nivell polític" entre el Govern espanyol i les autoritats comunitàries.





ELS INVERSORS TENEN "BÉ CLAR" EL COMPROMÍS DEL GOVERN





Finalment, preguntada per un possible efecte contagi a Espanya de la situació econòmica d'Itàlia, Calviño ha reiterat que els inversors internacionals "tenen ben clar el compromís del Govern espanyol amb la disciplina fiscal, la reducció del deute públic i el dèficit públic i la voluntat de fer ajustaments estructurals ".





"Crec que tots els Estats membres (...) tenim un interès en que hi hagi estabilitat financera dins de la zona euro, i que com més aviat tinguem clares les circumstàncies que ens poden donar aquesta estabilitat financera", ha dit.





"No crec que hi hagi una situació específicament atribuïble al nostre país i que almenys no veiem en els mercats financers", ha defensat.