El Parlament constituirà aquest dilluns a les 17.15 hores la Comissió del Reglament, amb la missió de nomenar la ponència redactora que haurà d'abordar canvis en la norma amb la qual s'organitza la Cambra. Una reforma que impulsa JxCat que, ha de servir per, segons el partit, "posar al dia" certes eines de la institució que han de ser actualitzades.





Fonts de JxCat afegeixen que, per descomptat, una de les propostes que portarà el grup de JxCat és la possibilitat d'investir "telemàticament" l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, actualment a Bèlgica, per intentar ser investit a distància per tercera vegada, després dos intents fallits per instaurar aquesta polèmica reforma.





Així, aquest dilluns al Parlament donarà el primer pas per tornar a intentar aquesta investidura a distància, però el camí que haurà de recórrer JxCat es preveu ple d'obstacles, ja que pesen diverses advertències en contra d'aquesta investidura no presencial.









Les mateixes fonts han explicat que la seva idea és que es constitueixi la comissió del reglament perquè allà tots els partits formulin les "propostes" que considerin oportunes per millorar el funcionament de la Cambra.