Susana Díaz tornaria a guanyar les eleccions del proper 2 de desembre a Andalucia, segons apunta l'ABC.





L'hegemonia en terres andaluses del PSOE continuaria una altra legislatura més amb Díaz al capdavant després de 37 de govern ininterromput del partit en aquesta comunitat, amb el matís que aquesta vegada, el PSOE segurament haurà de pactar per governar amb Units Podem.









El bloc del centredreta aglutinaria 52 escons al més favorable dels escenaris que projecta el sondeig publicat per ABC.





Segons explica el diari en la seva versió de Sevilla, l'acusada caiguda del PP, que ara té 33 escons, no es veu compensada amb l'ascens de Cs, que ara compta amb nou representants, ja que totes dues formacions necessitarien sumar entre tres i vuit escons més per desallotjar el PSOE d'Andalusia.





ABC Sevilla: intenció de vots en les andaluses 2018. Font de dades: CIS





Per tant, la suma dels dos partits de dretes no seria suficient per treure el PSOE del govern, malgrat la seva fràgil majoria esperada per aquests comicis andalusos pel desgast socialista per gairebé 40 anys de govern.





Per això també, ABC apunta que sembla "inevitable que l'actual presidenta i candidata socialista s'entengui amb Endavant Andalusia (Units Podem a Andalusia).