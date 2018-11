Visita de Sánchez al Marroc per entrevistar-se amb el primer ministre

El president del Govern central, Pedro Sánchez, viatja aquest dilluns a Rabat per entrevistar-se amb el primer ministre marroquí, Saadedín Ozmani, i amb una petició d'audiència amb el rei Mohamed VI.





Sánchez arriba al matí a l'aeroport de Rabat, en què és rebut amb honors militars. Després de l'aterratge, es desplaça al Mausoleu de Mohamed V i, després de la visita, es dirigeix cap a la seu de la Primatura.





Allà, el cap de l'Executiu s'entrevista amb el cap del Govern marroquí, Saadedín Ozmani, amb qui compareix davant els mitjans de comunicació. Tot seguit, assisteix a l'esmorzar ofert pel mateix Ozmani.





El president del Govern central va avançar divendres passat a Guatemala el que serà el seu primer viatge oficial al Marroc des de la seva arribada a Moncloa.





Sánchez es desplaçarà a la capital marroquina en un viatge de treball amb el ministre de l'Interior, Fernando-Grande Marlaska.





El mateix Sánchez va avançar davant els mitjans que havia sol·licitat una audiència amb el rei Mohamed IV. "He sol·licitat l'audiència, punt. És el que puc dir fins ara", va assegurar llavors. Amb tot, a l'agenda del Govern no figura cap trobada amb el monarca.





No obstant això, Sánchez ha recalcat des de Guatemala la importància d'aquesta reunió de treball amb el primer ministre marroquí pels temes d'interès comú per a tots dos països. "El Marroc és un país capital -per Espanya- en moltes qüestions de seguretat, migració o cooperació econòmica", ha concretat llavors, abans d'incidir en que la trobada és "molt important".