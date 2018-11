Círculos de Podemos veuen irregularitats en les primàries i demanen suspendre

Membres de Círculos de Podemos a Madrid han signat un escrit que elevaran a la Comissió de Garanties davant d'una possible vulneració d'un dret constitucional com el del sufragi passiu en les primàries a l'Ajuntament de Madrid.





Demanen per això que es declari nul el reglament de primàries municipals de la ciutat de Madrid i que se suspengui el procés de votació de primàries, que comença aquest dimarts 20 de novembre.





Adverteixen a més de la seva predisposició a anar per la via tant administrativa com judicial.





Amb l'escrit, volen posar en coneixement de la Comissió de Garanties "una sèrie d'irregularitats molt cridaneres que adulteren el procés de primàries a l'Ajuntament de Madrid". Es refereixen a la possible "vulneració de drets fonamentals reconeguts internacionalment, en la Constitució espanyola i en els estatuts i documents organitzatius de Podemos".





Expliquen que el reglament aprovat per l'actual Consell Ciutadà Municipal per al procés de primàries a l'Ajuntament estableix en el seu punt 2 el sistema de votació, que insten a incorporar a la vós dels cercles amb la representació del partit.





"Actualment els reglaments estatals ja inclouen en tots els òrgans de direcció a representants dels Círculos", recorden.





Segons el reglament del Consell Ciutadà Municipal, "és imprescindible que els i les representants dels Círculos formin part dels i les representants a l'Ajuntament i hauran d'estar en les llistes de cada candidatura en una proporció de 1/10, és a dir de cada 10 llocs 1 obligatòriament haurà de ser representant de Círculos electes del Consell Ciutadà Municipal de Madrid Ciutat".





Els signants de l'escrit remès a Garanties argumenten que l'obligatorietat d'incloure els i les representants dels Círculos no està en els documents aprovats a Vista Alegre II, que per contra "sí que recull l'obligatorietat d'elegir representants dels Círculos per estar en els òrgans de direcció, interns, executius però en cap cas per formar part de llistes a institucions de representació".





PETICIONS





El Consell Ciutadà Municipal al·ludeix al principi de subsidiarietat per habilitar aquesta possibilitat ja la seva competència normativa però "l'exercici d'aquestes facultats atribuïdes al Consell no pot sota cap concepte vulnerar drets humans dels inscrits i inscrites en Podemos com és el dret al sufragi passiu".





Pel que fa al sufragi passiu, "les condicions d'igualtat es vulneren en promocionar als representants dels Círculos enfront d'altres i altres militants o inscrites que vulguin presentar-se".