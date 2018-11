Polèmica per un WhatsApp de Cosidó (PP) sobre la seva influència en el poder judicial

El portaveu del Grup Popular al Senat, Ignacio Cosidó, ha assegurat aquest dilluns que s'ha interpretat "malament" el seu missatge de WhatsApp als senadors del seu partit sobre el control al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) després de l'acord entre Govern i PSOE, tot i que ha admès que el llenguatge que ha emprat no és "afortunat".





El diari 'El Español' ha difós el missatge que Cosidó va enviar dissabte a la nit als seus senadors explicant que el PP aconsegueix nou vocals més el president en el Consell, enfront dels 11 del PSOE, i "a més controlant la sala segona des darrere "(la sala penal) i" presidint la sala 61 "(la qual té atribucions com il·legalitzar partits).





En declaracions als periodistes, Cosidó ha admès que no va emprar un llenguatge "afortunat" però ha assenyalat que les seves paraules s'han interpretat "malament" perquè el PP no va a controlar el Consell, entre altres coses, perquè "no pot", segons ha subratllat.





El portaveu del Grup Popular ha manifestat que en el missatge posa en valor que el president del CGPJ és una persona amb "autoritat moral" -Govern central i PSOE han acordat que aquest lloc l'ostenti el jutge Manuel Marchena-, el que "ajudarà que les decisions siguin el més unànimes possibles" i garanteix la independència del poder judicial.





"Aquest és el sentit, no volia dir que permet el control perquè entre altres coses no és cert", ha afegit el portaveu, que no ha volgut opinar sobre el fet que hagi transcendit el missatge enviat a un grup de populars. Ha admès que cal "ser acurat" fins i tot en un fòrum privat "per no donar peu a males interpretacions".





En el missatge que va enviar dissabte, el portaveu també defensava "treure" al jutge José Ricardo De Prada de l'Audiència Nacional i argumentava que està "millor de vocal que posant sentències contra el PP". Preguntat sobre això, ha explicat que és una opinió que el seu partit ha expressat en públic al Congrés: "És més convenient que no emeti sentències".





QUIM TORRA





Aquesta polèmica ha derivat diverses reaccions, entre elles la del president de la Generalitat, Quim Torra, QUE ha criticat aquest dilluns el missatge que va enviar el portaveu del PP al Senat perquè evidencia que a l'Estat "no hi ha independència judicial, ni imparcialitat ni integritat ".





"Una altra evidència que a l'Estat espanyol la justícia és un mercadeig entre el PSOE i el PP i que l'Estat de dret i les llibertats no es poden garantir per a cap ciutadà", ha assegurat.









La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha exigit aquest dilluns la dimissió immediata del portaveu del PP en el Senat, Ignacio Cosidó, pel seu whatsapp, cosa que la republicana considera "un nou escàndol" que afecta al poder judicial.





"En qualsevol Estat democràtic aquesta persona ja hagués dimitit. Per dignitat democràtica, que dimiteixi ja del càrrec o que el PP el cessi de portaveu", ha reclamat en roda de premsa després de reunir-se la direcció del partit independentista.





ERC considera que existeix un "mercadeig" sobre la composició del CGPJ que supera, al seu judici, el límit del que és tolerable i que evidencia la falta d'independència judicial en tribunals com el Suprem, que pròximament ha de jutjar als capdavanters independentistes encausats.





Els republicans conclouen que hi ha partits estatals que utilitzen la justícia com una joguina per "anar en contra de tots aquells que volen transformar les coses i crear un nou país molt diferent", en al·lusió als independentistes catalans.