El 41% dels espanyols reconeix que té intenció de realitzar alguna compra durant el 'Black Friday', que se celebra aquest divendres, i destinarà una mitjana de 109 euros en aquesta jornada de descomptes, segons l'estudi global de 'Tendència de consum per Nadal 2018', elaborat per TNS per a la plataforma eBay.es.





En concret, l'informe mostra que ja el 91% dels espanyols coneix la celebració del 'divendres negre' i la seva jornada de descomptes, que dóna el tret de sortida a la campanya de Nadal.





Respecte a la despesa per sexe, els homes són els que més diners tenen pensat gastar (122 euros), mentre que les dones invertiran 26 euros menys i el destinaran a articles de moda.





De cara a aquesta jornada de descomptes, eBay celebrarà el 'Black Friday' durant aquesta setmana fins al 23 de novembre, on oferirà descomptes de fins al 75% en articles de tecnologia, decoració, esport i moda, i amb enviament gratuït a tots els productes seleccionats.