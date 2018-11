El Govern d'Alemanya ha confirmat la paralització total del subministrament d'armes a l'Aràbia Saudita com a conseqüència de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi, el mateix dia en què ha anunciat les sancions contra 17 persones per la seva presumpta implicació en aquest crim, perpetrat al consolat saudita d'Istanbul.





Fins ara, el Govern alemany s'havia abstingut d'expedir noves llicències i havia anunciat un examen dels permisos d'exportació ja concedits. No obstant això, el Ministeri d'Economia ha aclarit que tampoc no es compliran els acords pendents sobre armes o altres equips militars.





Un portaveu ministerial ha informat en roda de premsa que el Govern d'Angela Merkel està "treballant amb els titulars de permisos individuals vàlids perquè no hi hagi exportacions d'Alemanya a l'Aràbia Saudita", encara que no ha aclarit quants contractes es veuran afectats.





La mesura afectarà principalment la drassana Wolgast Lürssen, que encara volia lliurar 20 patrullers a l'Aràbia Saudita. Segons la informació de l'agència DPA, dos dels vaixells estan llestos i la seva exportació aprovada, mentre que a la drassana de Mecklenburg-Pomerania Occidental ja ha començat la construcció de vuit vaixells més.





Berlín no ha aclarit durant quant de temps estarà en vigor aquesta prohibició, després de fracassar en el seu intent per sumar altres països europeus en la seva causa. Tant el president francès, Emmanuel Macron, com el Govern espanyol han descartat fer passos en aquest sentit de moment.