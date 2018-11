Marchena renuncia a presidir el Consell General del Poder Judicial després de la polèmica de Cosidó

El magistrat Manuel Marchena, candidat pactat pel Govern central i el PP per presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ha anunciat aquest dimarts que renuncia a presidir l'òrgan de govern dels jutges. Marchena defensa la seva independència i es deslliga de l'acord polític entre PSOE i PP.





Això ocorre després de la publicació del polèmic whatsapp del portaveu del Grup Popular en el Senat, Ignacio Cosidó,que va enviar el dissabte a la nit als seus senadors explicant que el PP aconsegueix nou vocals més el president en el Consell, enfront dels 11 del PSOE, i "a més controlant la sala segona des de darrere" (la sala penal) i "presidint la sala 61" (la que té atribucions com il·legalitzar partits).





"Mai he concebut l'exercici de la funció jurisdiccional com un instrument al servei d'una o altra opció política per controlar el desenllaç d'un procés penal", recalca el magistrat en el comunicat.





Marchena es desmarca del pacte polític per a la renovació del Consell i defensa que la seva "independència" ha caracteritzat la seva carrera judicial.





Assegura que les seves acompliment com a magistrat del Tribunal Suprem és "la millor mostra" que "mai" ha aplicat el dret seguint opcions polítiques.





"La meva trajectòria com a magistrat ha estat sempre presidida per la independència com a pressupost de legitimitat de qualsevol decisió jurisdiccional", ha resumit.





PP SUSPÈN EL PROCÉS





El PP ha decidit suspendre el procés de renovació després de la renúncia del candidat Manuel Marchena.





Gènova atribueix la renúncia de Marchena a la "irresponsabilitat" de l'executiu en la gestió del procés de renovació i l'acusa d'haver filtrat a la premsa els detalls de la negociació parlamentària.





Així, acusa el Govern central d'haver desgastat la Justícia, per la qual cosa considera "encertada" la decisió del president de Penal del Tribunal Suprem de descartar per al lloc.





SÁNCHEZ LAMENA PERÒ COMPRÈN LA MARXA





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha lamentat la renúncia del magistrat del Tribunal, però ha dit comprendre "perfectament" la seva decisió, perquè considera que s'ha posat en dubte la seva independència.





El president ha demanat al PP que no de per trencada la negociació per a la renovació del poder judicial.





"Comprenc perfectament la renúncia de Marchena, quan es posa en qüestió la imparcialitat d'un jutge com Marchena és comprensible que hagi hagut de donar pas enrere", ha assegurat Sánchez.