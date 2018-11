Sánchez confirma que si no hi ha pressupostos la legislatura "es veurà escurçada"

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que si l'Executiu no aconsegueix el consens necessari per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2019 la seva vocació d'intentar arribar a final de legislatura es veurà "escurçada".





"Si no arribem a acordar els PGE, la meva vocació d'intentar arribar al final de la legislatura es veu escurçada", ha reconegut Sánchez durant la inauguració del fòrum empresarial 'The Spain Summit 2018', organitzat per 'The Economist', després que ahir el secretari general del PSOE, José Luis Ábalos, obrís la porta a la possibilitat d'un 'súper diumenge' electoral el 26 de maig amb eleccions generals, europees, autonòmiques i locals.





Sánchez ha subratllat que com a president del Govern decidirà quan convocar eleccions generals "en base a un únic interès, l'interès general del país".





"No ho faré ni en nom de l'interès del meu partit ni per descomptat perquè ho indiqui el meu partit o un altre", ha emfatitzat.





En tot cas, ha assegurat que la seva "vocació" segueix sent intentar arribar a acords amb "tots els grups", si bé ha lamentat que PP i Cs no vulguin saber "absolutament res" dels comptes públics i que els partits independentistes plantegin " exigències que res tenen a veure "amb els pressupostos i que són" impossibles d'assumir per un president del Govern de qualsevol estat democràtic de dret ".





"Estan intentant judicialitzar la política, és inacceptable per a qualsevol president", ha recalcat.