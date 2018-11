Menors a l'espera de recursos de qualitat

L'adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants, Maria Jesús Larios, ha explicat aquest dimarts que uns 600 nens tutelats per la Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (Dgaia) -el 7% - estan a l'espera d'un recurs adequat per a les seves necessitats i el seu desenvolupament, d'acord amb la proposta tècnica, entre els quals hi ha menors de sis anys i alguns menors de tres en centres residencials.





En roda de premsa al Parlament, després de lliurar al president de la Cambra, Roger Torrent, el 'Informe anual sobre els drets de l'infant 2018', Larios ha assenyalat que cal una reforma estructural del sistema de protecció, i que hi ha centres que no compleixen els estàndards de qualitat, el que s'ha vist agreujat amb l'arribada de menors no acompanyats.





El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha remarcat la necessitat de reforçar l'acollida en família aliena, que fa dos anys ja esperaven uns 500 nens sense que s'hagi millorat aquesta situació, tot i que sí s'ha reduït lleugerament els que estan a l'espera de centre residencial.





A l'informe, també ha reclamat una millora de l'acompanyament a infants tutelats i extutelats, ja que en aquests àmbits el sistema ha vist "superades les seves capacitats" per la necessitat de crear nous centres per a l'augment de menors migrants no acompanyats, retardant també la millora de la resta.





Ha demanat que es faci accessible la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) a menors extutelats quan facin 18 anys -o 21 en cas que percebin fins llavors una altra prestació-, i ha assenyalat que actualment la RGC empara a 25.643 nens -el el 38% del total de persones que integren les 27.132 unitats familiars que beneficiari.





Ribó ha lamentat que cal un impuls a les polítiques d'infància que per la crisi econòmica i l'aplicació del 155 van quedar parades però són molt necessàries per fer front a problemes greus a Catalunya, amb falta d'equitat i segregació, després de constatar també mancances en la atenció a la pobresa en la infància, que segueix sent "estructural" i afectant el 25%.





INSTITUT D'INFÀNCIA





En aquest sentit, ha criticat que Catalunya destina només l'1,2% del PIB a polítiques d'infància, que hauria duplicar per assolir la mitjana europea -del 2% - i ha assegurat que "no hi ha cap justificació" perquè no es prioritzin les necessitats de la infància, el que hauria de reflectir-se en els Pressupostos per a la Generalitat el 2019, al que Larios ha afegit que hi ha mesures que no requereixen inversió.





L'adjunta per la infància ha criticat que aquest any s'han incrementat els assentaments inadequats en alguns municipis, i per exemple a Barcelona han detectat un centenar, entre els quals hi ha 40 habitats per menors, el que té una "afectació a drets bàsics dels nens ".