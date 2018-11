Puigdemont demana al PDeCAT "sacrificis" i que se sumi a la Crida

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha confiat aquest dimarts que el PDeCAT segueixi sent "capaç d'assumir sacrificis i decisions pel bé del país", sobre la seva possible adhesió al projecte polític Crida Nacional per la República, impulsat pel mateix Puigdemont.





En una entrevista d''El Temps', explica que la Crida ha de ser un actor que "fomenti i estimuli la unitat política" que vol la majoria de la gent a Catalunya, defensa.





En aquest sentit, preguntat sobre què espera del PDeCAT, ha dit: "Que continuï fidel com sempre. El PDeCAT és espai d'aglutinació no sectària de gent amb ideologies diverses que comparteixen un objectiu comú".





"És el partit que ha estat capaç d'assumir sacrificis i decisions pel bé del país. I no tinc cap dubte que continuarà amb aquesta tradició", ha dit, tot i que s'ha mostrat comprensiu amb els dubtes que emergeixen des del PDeCAT per decidir si se sumen al seu projecte.





CONSELL PER LA REPÚBLICA





L'expresident ha defensat la creació del Consell per la República, òrgan que dirigeix des de Waterloo (Bèlgica), perquè considera que, ara mateix, "el Parlament no és lliure per fer un debat sobre el procés constituent".





"Ni tan sols té la llibertat de plantar cara a un jutge prevaricador com és el senyor Pablo Llarena. Nosaltres podem i hem d'entrar en aquest debat sense por", i ha afegit que el Consell per la República és un òrgan legítim perquè sorgeix del pacte d'investidura entre JxCat, ERC i la CUP.