El Govern pretén cobrar-li a Pedro Sánchez una factura pel 155

El Govern ha acordat aquest dimarts iniciar les actuacions necessàries per a reclamar a l'Administració General de l'Estat "el rescabalament de l'import de la despesa que la Generalitat va haver d'assumir com a conseqüència directa de l'aplicació de l'article del 155".





En roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha recordat que el Govern va presentar fa una setmana un informe que recollia "les pèrdues directes" originades per la intervenció de l'autonomia catalana, que es va perllongar de finals de octubre de 2017 a juny de 2018.





El Govern no dóna una xifra exacta de l'import que reclama: calcula que supera els 100 milions d'euros i que gran part dels diners que reclamarà seran els 25 milions de fons europeus que no es van poder aplicar durant el 155, ha assegurat.





Artadi ha explicat que la Generalitat encarregarà al Comissionat per al Desenvolupament de l'Autogovern, autor de l'informe sobre el 155, que "coordini" els treballs necessaris per a concretar aquesta reclamació.





El Govern planteja reclamar compensacions per exemple per les despeses en indemnitzacions de treballadors acomiadats amb el 155; les cancel·lacions de contractes de lloguer i les despeses ocasionades per haver-se donat de baixa línies TIC.





També per haver-se donat de baixa les llicències de programaris de delegacions de la Generalitat a l'estranger que van ser tancades amb el 155 i de pèrdua de pressupostos previstos per fer front a inversions, compres, subvencions, convenis i campanyes que no es van poder realitzar.