Foto: Hospital Parc Taulí





Metges de Catalunya ha anunciat una convocatòria de vaga per als facultatius de la xarxa sanitària concertada amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). La parada tindrà lloc els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre, coincidint amb la mobilització de personal mèdic que el sindicat també ha convocat a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).





La vaga del sector concertat es dirigeix als més de 10.000 facultatius de 53 hospitals d'aguts, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d'Hospitals (UCH), Consorci Associació Patronal Sanitària i social (CAPSS) i Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES).





Entre los centros se encuentra el Hospital Universitario Mútua de Terrassa, donde ya han sido denunciadas anteriormente las malas condiciones laborales de los profesionales.





Sota el lema "Som metges, som sanitat i volem qualitat", l'organització crida a la parada després de comprovar com la gran majoria de les seves demandes han estat "ignorades". Els representants dels facultatius reclamen millores laborals i retributives, així com solucions per al "deteriorament progressiu de l'assistència".





El sindicat reclama una sèrie de reivindicacions que no solament són laborals, sinó també assistencials. En aquest capítol, Metges de Catalunya demana establir un límit màxim de visites diàries, respectar la distribució de jornada assistencial i no assistencial i recuperar la plantilla prèvia a les retallades en sanitat.





Pel que fa a les reclamacions específicament laborals, el sindicat demana reduir la contractació temporal, recuperar el poder adquisitiu perdut i equiparar, en el conveni SISCAT, la jornada anual dels facultatius amb la de la resta de col·lectius professionals. En el conveni s'haurien de regular també els descansos, la millora dels drets de conciliació i els permisos retribuïts de com a mínim 40 hores per a investigació i formació.





Així mateix, reclamen incrementar la protecció de la salut laboral, en especial atenció als riscos psicosocials i a les dones embarassades i lactants, i la creació de Juntes Clíniques Facultatives amb capacitat de decisió sobre l'assignació de la carrera professional.