Descoordinació entre Moncloa i Exteriors pel Brexit

L'equip del Ministeri d'Exteriors encarregat d'estudiar les conseqüències del Brexit i el paper de Gibraltar s'ha coordinat malament amb Presidència, ja que no va advertir que la Comissió Europea no havia complert amb el promès a Espanya.





El document enviat per Brussel·les no incloïa que Espanya tindria l'última paraula pel que fa al Penyal.





Així, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va trucar dimarts al president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, per advertir-lo que votarà 'no' a l'acord de sortida del Regne Unit de la UE si no recull la posició espanyola en la qüestió de Gibraltar.





En les últimes hores s'han multiplicat els contactes a tots els nivells per intentar buscar una solució.





El Govern espanyol considera que la seva petició no és gens desorbitada, tenint en compte que és la que està recollida en les orientacions del Consell Europeu per negociar el Brexit. A més, sostenen que el Govern espanyol està més que legitimat per demanar aquest canvi, perquè ha tingut una posició molt constructiva durant totes les negociacions.





El Govern de Sánchez, per boca primer del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ja havia advertit que condicionarà el seu vistiplau a l'acord de divorci negociat a que es modifiqui l'article 184 del Tractat de Retirada, en què s'apunta que la UE i el Regne Unit han de negociar de manera "expeditiva" les condicions de la nova relació, sense esmentar la situació particular de Gibraltar.





El que l'Executiu espanyol vol és que tant en l'acord de sortida -que és un tractat- com en la declaració política sobre la relació posterior entre la UE i el Regne Unit quedi clar que el futur de Gibraltar es decideix per una negociació entre el Regne Unit i Espanya.





"Si diumenge 25 -quan s'ha convocat una cimera extraordinària per aprovar l'acord- va l'acord de retirada i la declaració política de futur en els termes que està ara mateix, Espanya votarà que no", ha avançat Sánchez.





RESPOSTA DE MAY





El Govern britànic ha subratllat que la primera ministra, Theresa May, ha estat "clara" al llarg del procés negociador del Brexit i no exclourà Gibraltar de les negociacions sobre la relació futura amb la UE, després que l'executiu espanyol hagi amenaçat amb votar 'no' a l'acord de sortida de Regne Unit.





En concret, Madrid condicionarà el seu vistiplau a l'acord de divorci a què es modifiqui l'article 184 del Tractat de Retirada, en què s'apunta que la UE i el Regne Unit han de negociar de manera "expeditiva" les condicions de la nova relació, sense esmentar la situació particular de Gibraltar.