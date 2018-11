Brussel·les dóna un cop de porta als pressupostos de Sánchez i demana ajustos més durs

La Comissió Europea pensa que el creixement de l'economia espanyola serà menor i no es creu els plans econòmics del Governs pactats entre el president i els seus socis de Podem, entre altres coses perquè no han estat aprovats. Creu que hi ha riscos clars que no es compliran els objectius del pacte d'Estabilitat i Creixement, ni en ajust estructural ni en reducció de deute, el que seria una notícia desastrosa





El vicepresident econòmic de la Comissió, Valdis Donbrovskis, va dir que les diferències entre les previsions del Govern i les seves provenen del fet que no es porta a terme el necessari ajust estructural (la reducció del dèficit atribuïble a les reformes, no a l'augment dels ingressos) i perquè l'increment de la recaptació que preveu el ministeri d'Economia prové de lleis que encara no han estat aprovades i que tampoc se sap quan ho seran.





