L'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, ha destituït a Edmundo Bal, el funcionari que es va negar a signar l'escrit d'acusació per sedició fa dues setmanes.





Amb aquest gest d'autoritat, l'Executiu reafirma la seva intenció de buscar una sortida més lleu per als presos independentistes.





Poc després de fer-se pública la informació, des del Ministeri de Justícia s'ha afirmat que "el lloc d'advocat de l'Estat cap Penal és un dels càrrecs de confiança del cos i com a tal depèn directament de l'advocada general".





Bal, que ha estat l'encarregat de defensar a l'Estat en la causa que se segueix en el Tribunal Suprem, no va impugnar durant tot el procediment el criteri de la Fiscalia que es va poder cometre un delicte de rebellió, si bé en l'escrit d'acusació de l'Advocacia de l'Estat es va optar finalment per acusar pel delicte de sedició. Dita escrita anava signat per Castro.