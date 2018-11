El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha condemnat les paraules que el diputat d'ERC Gabriel Rufián ha dirigit aquest dimecres al ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, en el Ple del Congrés i l'al·lusió a SCC amb la qual , al seu parer, pretén "estigmatitzar" els catalans no independentistes.





Rufián ha aprofitat una pregunta sobre la gestió del Ministeri per advertir Borrell que "no és un ministre", sinó "un 'hooligan'", un "militant de Societat Civil Catalana" i "una vergonya per al seu grup parlamentari" perquè aquesta és "una organització d'extrema dreta".





En declaracions als mitjans davant del Congrés, Rosiñol ha censurat el comportament "intolerable" del diputat d'ERC i s'ha solidaritzat amb Borrell, que ha participat en diverses manifestacions de SCC a Barcelona en contra de la independència de Catalunya.





Rosiñol ha subratllat que en Societat Civil Catalana defensen "l'Estat de Dret, la Constitució i la Democràcia" i ha recordat que a les seves manifestacions han acudit persones com Joaquim Coll, Paco Frutos, Carlos Jiménez Villarejo o Rosa Maria Sardà.





En aquest sentit, ha defensat que "tot aquell que dissenteixi de l'independentisme no és d'extrema dreta", sinó que simplement rebutja un projecte que creu que "va en contra dels interessos del conjunt dels catalans".





"Ja està bé d'insultar a qui no pensa com vostès", ha dit a Rufián ia ERC. El president de SCC ha criticat els que des de l'independentisme busquen "polaritzar i confrontar" i ha apostat pel diàleg i per tornar a "la calma, el seny i la serenitat".





A CATALUNYA ES VA DONAR "UN COP D'ESTAT INSTITUCIONAL"





Respecte a les queixes dels diputats d'ERC perquè des del PP i Ciutadans els cridin "colpistes", Rosiñol s'ha preguntat com es pot anomenar "a qui intenta donar un cop d'Estat".





Des del seu punt de vista, el que van fer els líders separatistes a Catalunya el 2017 va ser "un cop d'Estat institucional, postmodern". "No fugim del llenguatge" i "no utilitzem l'insult", ha demanat.