El doctor De Lacy, pioner d'una tècnica que millora la recuperació després de la cirurgia d'esòfag i estómac

El doctor Antonio De Lacy, director de l'Institut Quirúrgic Lacy (IQL) dins de l'Hospital Quirónsalud, torna a ser pioner en una nova tecnologia que permet una millor avaluació intraoperatòria que ajudi en la presa de decisions.





Es tracta del verd d'indocianina, un compost soluble que es pot administrar per via intravenosa o intraarterial. Una de les seves principals utilitats és la d'avaluar de forma intraoperatòria i fiable el correcte aportació sanguínia dels teixits implicats en la cirurgia d'esòfag i estómac, usualment per al tractament del càncer.





El verd d'indocianina ofereix nombrosos avantatges que es tradueixen en menys complicacions i una millor recuperació postoperatòria. De fet, hi ha múltiples estudis científics que demostren que aquesta econòmica i segura maniobra ha canviat la decisió intraoperatòria en 1 de cada 10 pacients, i ha disminuït entre 2 i 3 vegades la incidència de la incorrecta cicatrització de l'anastomosi -les sutures que reconnecten les parts intervingudes.





El doctor Lacy ha estat pioner en l'ús d'aquesta tècnica i és referència pels seus resultats, sent a més qui més experiència en el seu ús i millors resultats acumula. D'acord amb aquests resultats, a dia d'avui, altres grups quirúrgics del món ja utilitzen també el verd d'indocianina de forma rutinària en totes les anastomosis digestives.





La incidència del càncer d'esòfag i estómac està augmentant a nivell mundial, i especialment en els països occidentals. És la cinquena malaltia maligna més freqüent en el món, la sisena a Espanya, i sens dubte una de les més agressives.





Afortunadament, hi ha múltiples línies d'investigació que actualment permeten beneficiar-se de tractaments més que estudiats i acceptats. El pilar fonamental del tractament és la cirurgia, amb un paper cada vegada més gran per la quimioteràpia i la radioteràpia.





Quirónsalud és el major grup hospitalari d'Espanya i el tercer d'Europa. Compta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els quals es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris. Disposa de la tecnologia més avançada i d'un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centre Mèdic Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Fundació Jiménez Díaz (FJD), Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica de Guipúscoa, etcètera.