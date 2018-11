May i Sánchez, enrocats pel Penyal

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, han conversat aquest dimecres per telèfon després de l'amenaça de l'Executiu espanyol de votar en contra de l'acord de sortida del Regne Unit de la UE en cas que no es modifiqui per deixar clar que l'aplicació a Gibraltar de la relació futura que pacti Londres amb els Vint-i-set ha de negociar-se de manera bilateral entre Madrid i Regne Unit.





El president de l'Executiu ha trucat per telèfon a la primera ministra britànica i tots dos han mantingut una "llarga conversa" en què Sánchez ha traslladat l'oposició d'Espanya a l'acord tal com està redactat actualment "en defensa dels interessos" del país, segons han fonts de Moncloa.





En la conversa, en la qual han estat ajudats per intèrprets, el president espanyol ha reiterat així a la primera ministra britànica l'oposició a un acord sobre el Brexit que qüestioni la capacitat d'Espanya per negociar amb el Regne Unit el futur de Gibraltar.





En aquesta línia, Sánchez ha incidit que Espanya votarà en contra de l'acord de sortida del Regne Unit de la UE a la cimera europea del pròxim dia 25 en el cas que no es modifiqui per deixar clar que l'aplicació a Gibraltar de la relació futura que pacti Londres amb els Vint-i-set ha de negociar-se de manera bilateral entre Espanya i el Regne Unit.





En roda de premsa conjunta amb el primer ministre portuguès, António Costa, amb motiu de la XXX cimera entre Espanya i Portugal, celebrada a Valladolid, Sánchez ha mostrat la fermesa de la seva posició referent a això, perquè es tracta d'una qüestió "essencial" que afecta els interessos d'Espanya com a "nació" i que ell va a defensar "fins al final".





ACTITUD EUROPEISTA





El cap de l'Executiu ha recordat que ell sempre ha demostrat una actitud "europeista" i constructiva en les negociacions del Brexit, al llarg de les quals sempre ha expressat de manera "transparent" la seva postura i línies vermelles. Per això mateix, ha admès que en el seu Govern s'han sentit "contrariats" en revisar l'esborrany final de l'acord.





Segons l'opinió del Govern espanyol, la redacció actual de l'article 184 del tractat de retirada "posa en qüestió la capacitat espanyola de negociar amb el Regne Unit el futur de Gibraltar" i això "no és acceptable per a Espanya ni en l'acord de retirada ni en la declaració política "sobre el futur de la relació entre Londres i l'Executiu comunitari.





NEGOCIACIÓ





El que l'Executiu espanyol vol és que tant en l'acord de sortida -que és un tractat- com en la declaració política sobre la relació posterior entre la UE i el Regne Unit quedi clar que el futur de Gibraltar es decideix per una negociació entre el Regne Unit i Espanya.





Per la seva banda, May ha recalcat aquest dimecres que el seu Govern no "exclourà" a Gibraltar de les negociacions amb la Unió Europea per establir les directrius de la relació futura després del Brexit.





La cap del Govern ha afirmat que el Penyal estarà "cobert" en les futures negociacions i ha recordat que ja ha estat "plenament implicant" en la fase prèvia de diàleg.





Així, i a fi de ser "clara", ha subratllat: "Volem un acord que serveixi per a tota la família de Regne Unit i això inclou a Gibraltar". May ha apuntat, a més, que el protocol sobre Gibraltar inclòs en l'acord forma part d'un "ampli ventall" de compromisos subscrits entre Londres i Madrid per mantenir la "cooperació" en els pròxims mesos, en al·lusió als quatre memoràndums d'entesa ja un acord fiscal.