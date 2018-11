Carmena: "Que ningú em imposi una executiva"

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que encara no sap qui serà el seu número dos a la llista amb la qual concorrerà a les eleccions municipals de maig de 2019, creu que no se li pot imposar un equip. "No és raonable que ningú em imposi una executiva", ha contestat en una entrevista a Telemadrid.





No ha revelat qui pot ser el seu número dos, encara que hi hagi segueixo preguntada directament per la primera tinent d'alcalde, Marta Higueras, i pel secretari general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, ja que encara s'ha de posar en marxa la plataforma integrada per persones progressistes que vulguin continuar amb la tasca del govern d'Ahora Madrid i en la qual estaran representades totes les sintonies en un ampli ventall dins de l'esquerra.





"No volem una coalició de partits sinó moltes idees i persones però amb poca vinculació a les sigles", ha manifestat l'alcaldessa, que ha negat sentir disgust algun després de la situació viscuda fa avui una setmana pels sis regidors de Podemos suspesos de militància. I no està disgustada "per haver viscut tant i conèixer des de fora i prop com és el discórrer dels partits".





És en els partits on es produeixen "desencontres" i del que es tracta és de "buscar possibilitats que aquests desencontres donin resultats positius, que facin reflexionar". "No em desagrada, la vida és així", ha contestat, després de reiterar la seva independència.





També ha negat fredor amb el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, i creu que això "és el que es veu des de fora" però no la realitat. Ella està "molt orgullosa" que en Ahora Madrid estigui Podemos, del qual ha dit que va néixer com "un partit molt fresc, nou, amb un líder que havia sabut conduir bé al partit en aquesta línia". "Segueixo pensant els mateix, no cal pensar en un allunyament", ha declarat.