PNB s'obre a aprovar els pressupostos de Sánchez si negocia amb els catalans

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, ha afirmat que "no vol tancar cap porta" en relació als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i ha assegurat que, si el Govern central és "capaç de crear les condicions per parlar amb els partits catalans, el PNB estarà allà".





En una entrevista a Antena3, ha assenyalat que és "bo" que les institucions tinguin pressupostos però creu que "cal crear les condicions perquè això sigui així". "Però veient el que va passar ahir al Congrés, sembla difícil que puguem reprendre el clima necessari perquè això pugui succeir", ha afegit.





Tot i això, ha assegurat que, si el Govern central és "capaç de crear les condicions per parlar amb els partits catalans, el PNB estarà allà". "Que ningú tingui dubte", ha apuntat.





El líder jeltzale ha afirmat que "no li dóna la culpa" al Govern central si es produeix "el fracàs" en l'aprovació dels PGE sinó que creu que es deu a la situació política actual. "Demanem sempre a l'altre el que per a l'altre és impossible, i esperem de l'altre que amb nosaltres sigui benèvol; això així no pot arribar", ha assegurat.