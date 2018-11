El jugador del FC Barcelona Carles Aleñá ha assegurat aquest dimecres que li "encantaria" que Neymar, ara al Paris Saint-Germain de la Ligue 1 francesa, tornés al club blaugrana perquè "milloraria" l'equip i "tots" els jugadors d'Ernesto Valverde.





"Ney és un dels millors del món i està clar que ningú li tancaria la porta si tornés. Ens encantaria que tornés Ney perquè milloraria el Barça i tots nosaltres", ha assegurat en declaracions a Esports Cope





Aleñá, d'altra banda, ha comentat els presumptes problemes disciplinaris del seu company Ousmane Dembélé. "Està molt integrat al vestuari. Ha tingut aquests errors i els pesos pesats del vestuari ja li han parlat sobre això. Hem d'ajudar-lo perquè és un jugador jove que ve de fora i que ha d'aprendre el que significa jugar al Barça", ha apreciat.





"Estem tranquils al vestuari, segur que el recuperarem i ens ajudarà moltíssim. És un talent únic, he vist poca gent amb aquesta personalitat", ha assegurat sobre l'internacional gal, que es va saltar un entrenament i va arribar tard al Camp Nou a un partit en el qual no estava convocat, enfront del Reial Betis.





De cara al partit contra l'Atlètic de Madrid del cap de setmana al Wanda Metropolità, confia que el Barça recuperi la bona línia i oblidi la derrota davant dels bètics. "Serà un partit duríssim. Després de la derrota contra el Betis a casa, hem d'intentar guanyar", ha assenyalat.





"En partits importants aquest equip sempre dóna un plus més, intentarem imposar el nostre joc al Wanda i tornar a demostrar qui som", ha asseverat sobre aquest tema.





També ha bromejat sobre el vídeo d'Antoine Griezmann del passat estiu en el qual va anunciar que es quedava a l'Atlètic i rebutjava el FC Barcelona. "Són maneres de ser i cal prendre's les coses amb humor. Jo no ho faria perquè no sóc aquest estil de jugador. A Piqué també li agrada jugar i no passa res", ha matisat, i és que va ser la productora del jugador blaugrana qui va estar darrere del documental.





Quant a la Lliga de Campions, ha assegurat que la 'Champions' és un "objectiu prioritari". "Però no hem d'abandonar LaLiga. Anys enrere, sempre hem necessitat guanyar LaLiga per guanyar la Champions", ha argumentat el migcampista de la pedrera.





I, a nivell personal, ha confirmat estar parlant amb el club per canviar la seva situació contractual i passar a tenir fitxa del primer equip. "Ens reunirem el desembre per decidir si segueixo tenint fitxa del B o ja passo al primer equip. Si passo a tenir fitxa del primer equip el contracte s'estén fins el 2022. Però ara això és l'últim que em preocupa", ha manifestat.