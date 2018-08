El Reial Madrid, a l'espera d'una sanció per fitxar Neymar

El Reial Madrid no desisteix. Des que Neymar s'ha anat del FC Barcelona insisteix en vestir el brasiler de blanc tot i les reticències del seu nou club, el PSG.





Però res deté Florentino i sembla que fins i tot ja té els diners que hauria de pagar a l'equip francès que li ha repetit enèsimes vegades que el carioca no està a la venda. Ni així.





Sembla ser que el president del club blanc està a l'espera de si la UEFA finalment sanciona el PSG pel poc 'fair play' demostrat amb el fitxatge del jugador. Segons ha informat Eduardo Inda en un programa de televisió, Florentino ja tindria llestos els 270 milions d'euros de la clàusula de rescissió del jugador.





Tot depèn doncs del mal dels altres. El PSG va pagar 222 milions al FC Barcelona per quedar-se amb el jugador després que aquest hagués signat la seva continuïtat amb els blaugrana. Des de llavors, les denúncies pel fitxatge de Neymar no s'han deixat de succeir fins arribar a la UEFA. Ara, Florentino estaria esperant la decisió de la federació europea que podria sancionar els francesos i necessitar els diners que té preparat Florentino.





El president del club blanc, a més, ja li hauria fet arribar a Neymar quant cobraria com a jugador blanc: "seran 31 milions d'euros fixos", va sentenciar Inda. Una oferta més que atractiva per al brasiler que se sent incòmode al PSG i ara podria ser el més galàctic del Reial Madrid gràcies a la fugida de Cristiano.





Per ara, cal esperar a la UEFA ... I a que no arribi el divendres, quan es tanca el mercat de fitxatges.