El davanter portuguès s'acomiada del Reial Madrid. En una carta que el club merengue ha publicat a la seva pàgina web, Cristiano Ronaldo s'acomiada de la ciutat que li ha donat "possiblement" els anys "més feliços" de la seva vida.





Així, Ronaldo expressa que només té sentiment d ' "enorme agraïment" per al club, l'afició i la ciutat, i agredeix l'afecte rebut.





El portuguès explica que malgrat tot, ha arribat el moment d ' "obrir una nova etapa" en la seva vida i que per això ha demanat al club el seu traspàs.





"Ho sento així i demano a tots, i molt especialment als nostres seguidors, que per favor em comprenguin", explica Cristiano.





Per la seva banda, el club ha confirmat el seu traspàs a la Juventus, atenent a la "voluntat i petició" del mateix jugador.





Aquest és el comunicat oficial:





"El Reial Madrid CF comunica que, atenent a la voluntat i petició expressades pel jugador Cristiano Ronaldo, ha acordat el seu traspàs a la Juventus FC





Avui el Reial Madrid vol expressar el seu agraïment a un jugador que ha demostrat ser el millor del món i que ha marcat una de les èpoques més brillants de la història del nostre club i del futbol mundial.





Més enllà dels títols conquistats, dels trofeus aconseguits i dels triomfs aconseguits en els terrenys de joc durant aquests 9 anys, Cristiano Ronaldo ha estat un exemple d'entrega, de treball, de responsabilitat, de talent i de superació.





S'ha convertit a més en el màxim golejador de la història del Reial Madrid amb 451 gols en 438 partits. En total 16 títols, entre ells 4 Copes d'Europa, 3 d'elles consecutives i 4 en les últimes 5 temporades. A títol individual, amb la samarreta del Reial Madrid ha guanyat 4 Pilotes d'Or, 2 The Best, i 3 Botes d'Or, entre molts altres guardons.





Per al Reial Madrid Cristiano Ronaldo serà sempre un dels seus grans símbols i una referència única per a les properes generacions.





El Reial Madrid serà sempre casa seva ".





Aquesta és la carta íntegra de comiat del crac portuguès:





"Aquests anys al Reial Madrid, i en aquesta ciutat de Madrid, han estat possiblement els més feliços de la meva vida.





Només tinc sentiments d'enorme agraïment per aquest club, per aquesta afició i per aquesta ciutat. Només puc donar les gràcies a tots ells per l'afecte i afecte que he rebut.

No obstant això, crec que ha arribat el moment d'obrir una nova etapa en la meva vida i per això he demanat al club que accepti traspassar. Ho sento així i demano a tots, i molt especialment als nostres seguidors, que per favor em comprenguin.





Han estat 9 anys absolutament meravellosos. Han estat 9 anys únics. Ha estat per a mi un temps emocionant, ple de consideració encara que també dur perquè el Reial Madrid és d'una altíssima exigència, però sé molt bé que no podré oblidar mai que aquí he gaudit del Futbol d'una manera única.





He tingut al camp i al vestidor a uns companys fabulosos, he sentit la calor d'una afició increïble i junts hem conquistat 3 Champions seguides i 4 Champions en 5 anys. I al costat d'ells a més, a nivell individual, tinc la satisfacció d'haver guanyat 4 Pilotes d'Or i 3 Botes d'Or. Tot durant la meva etapa en aquest club immens i extraordinari.





El Reial Madrid ha conquistat meu cor, i el de la meva família, i per això més que mai vull dir gràcies: gràcies al club, al president, als directius, als meus companys, a tots els tècnics, metges, fisios i treballadors increïbles que fan que tot funcioni i que estan pendents de cada detall incansablement.





Gràcies infinites un cop més als nostres seguidors i gràcies també al Futbol espanyol. Durant aquests 9 anys apassionants he tingut davant grandíssims jugadors. El meu respecte i el meu reconeixement per a tots ells.





He reflexionat molt i sé que ha arribat el moment d'un nou cicle. Me'n vaig però aquesta samarreta, aquest escut i al Santiago Bernabéu els seguiré sentint sempre com una cosa meva sigui on sigui.





Gràcies a tots i, per descomptat, com vaig dir aquella primera vegada al nostre estadi fa 9 anys: Apa Madrid! ".