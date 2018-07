La febre per Cristiano Ronaldo dispara les accions de la Juventus

Els rumors sobre la imminent arribada de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Torí han disparat el preu de les accions de la 'Vecchia Signora "un 32,90% en l'última setmana.





Així, el seu preu s'ha situat en 0,8785 euros al tancament de la sessió de divendres, la seva cotització més alta des de maig de 2017, després d'anotar-se una pujada del 7,13% en la sessió d'avui.





De fet, el 'calentón' de les accions de la 'Vecchia Signora', sobrenom amb què es coneix a l'equip torinès, ha portat al Consob, la CNMV italiana, a demanar explicacions a la Juventus, que ha hagut d'emetre un comunicat al mercat.





"A petició de la Consob, després de la recent cobertura mediàtica, la societat Juventus Football Club aclareix que durant el període de transferències avalua moltes oportunitats de mercat i, en cas que definís algun acord, s'emetria una nota de premsa complint amb les regles ", ha informat el club 'juventí'.





Diverses informacions aparegudes al llarg de la setmana apunten que l'astre portuguès aterrarà a la capital piemontesa després del pagament de 100 milions d'euros per jugar a la Juventus de Torí durant les pròximes quatre temporades, provocant una vertiginosa escalada del valor de les accions del club blanc-.





D'aquesta manera, la cotització de les accions de la Juve ha acomiadat la setmana en 0,8785 euros, el seu preu més alt des de maig de 2017, fet que suposa una revaloració del 7,13% en la sessió de divendres, després de guanyar un 11,19% dijous i un 7,3% dimecres.





Així, en les últimes cinc sessions, la revaloració de les accions de la Juventus ha estat del 32,90%, elevant la capitalització borsària del club piemontès en gairebé 200 milions d'euros.





La 'Vecchia Signora' va donar el salt al parquet de la Borsa de Milà al desembre de 2001 valorada a un preu de 3,70 euros per acció, diluït per diferents ampliacions de capital, així com per l'impacte del 'Calciopoli' l'escàndol revelat el 2006 que va resultar en el descens a la sèrie B del futbol italià del club torinès.