Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha finalitzat l'extracció de mostres de pintura bituminosa dels trens més antics de la flota --les sèries 3000 i 4000-- i ha obtingut resultats de 203 cotxes dels 210 que integren les dues sèries, 93 de els quals contenen un derivat de l'amiant, que no representa perill per a les persones.





Així, només falten els resultats de set cotxes d'aquestes dues sèries, mentre que ha acabat l'anàlisi de la pintura antisoroll dels trens de la sèrie 2000 amb resultats negatius, i els fabricants de les sèries 2100 i 500 van confirmar que la pintura que van usar no conté amiant, ha destacat TMB aquest dijous en un comunicat.





Sí que han trobat peces amb algun contingut d'amiant en caixes de convertidors elèctrics auxiliars en la revisió a la qual s'estan sotmetent els trens de les sèries 2000, 3000 i 4000, i en una placa aïllant situada a l'interior dels armaris d'interruptors tèrmics --també present en els trens de la 2100--.





A més, s'ha identificat contingut d'amiant en volanderes aïllants en els armaris de la central anunciadora d'estacions, ha detallat TMB, que ha remarcat que en tots els casos es tracta de materials que no desprenen fibres i que s'estan senyalitzant perquè no es manipulin en actuacions de manteniment.





L'empresa de transport ha destacat que han confirmat l'absència de risc per a les persones mitjançant nous mesuraments ambientals en les cabines dels trens, que han donat resultats negatius.





RECONEIXEMENTS MÈDICS





També ha avançat en els reconeixements mèdics a treballadors pel seu potencial exposició a les fibres de l'amiant --han realitzat 140 dels 600 previstos--, mitjançant una tomografia axial computada d'alta resolució (destacar) que permet diagnosticar lesions toràciques de forma precoç.





Permet detectar patologies relacionades amb l'amiant, com les plaques pleurals, no malignes i la manifestació més comuna de l'exposició a l'amiant --entre el 3% i el 14% de treballadors exposats les podrien tenir, encara que també poden produir-se per altres causes- -, asbestosi pulmonar, nòduls i lesions, entre d'altres afectacions.





Els resultats es notificaran a la Conselleria de Salut de la Generalitat quan es finalitzi el procés i, en cas que es detectin malalties que hagin estat causades per l'amiant, es notificarà com a malaltia professional, tal com preveu la llei, ha destacat.





RETIRADA EN 2019





TMB va executar la setmana passada els treballs d'encapsulament de les planxes de fibrociment que revesteixen la coberta de la nau d'andanes de l'estació de la Verneda de l'L2, mitjançant una substància adhesiva com a mesura temporal abans de la retirada d'aquests elements en 2019.





Es tracta d'una mesura temporal de reforç per a "garantir la impossibilitat de despreniment de fibres en el cas hipotètic d'una manipulació o ruptura de les planxes", ha ressaltat TMB, que realitzarà inspeccions i les actuacions de manteniment preventiu necessàries fins que es retirin tots els elements en 2019.