El Govern central ha admès aquest dijous que versions anteriors de la declaració política que establirà el marc de la relació futura entre el Regne Unit i la UE després del Brexit recollia la posició espanyola sobre la qüestió de Gibraltar, però que a última hora es va modificar "amb nocturnitat i traïdoria" a petició de la primera ministra britànica, Theresa May.





Així ho ha reconegut el secretari d'Estat per a la UE, Luis Marco Aguiriano, en declaracions als mitjans de comunicació abans de comparèixer davant la Comissió Mixta que componen diputats i senadors per explicar-los l'acord del Brexit.





MAY DEMANAR SUPORT A SÁNCHEZ





La primera ministra britànica, Theresa May, va demanar "suport i solidaritat" al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè no posi obstacles a l'acord de retirada del Regne bde la UE que han d'aprovar els socis europeus en la cimera de diumenge, però Sánchez es va mantenir ferm en exigir modificar un dels seus articles en no recollir la posició espanyola respecte a Gibraltar.





En aquesta conversa telefònica celebrada aquest dimecres, May, segons Marc Aguiriano, va justificar la seva petició de suport a Sánchez en el seu "fragilitat política", però l'espanyol li va replicar que no li parlés a ell de debilitat parlamentària.





La primera ministra va saludar que el diàleg bilateral entre Espanya i el Regne Unit --mantenido en paral·lel a les negociacions del Brexit entre Londres i la UE-- per a la sortida ordenada de Gibraltar de la UE durant el període transitori que seguirà al Brexit hagi fructificat fins la data en quatre memoràndums i un tractat fiscal. Sánchez el va convidar llavors a seguir en aquesta línia i a retirar l'article 184 de l'acord de retirada amb el qual Espanya té problemes.





L'Executiu socialista, com abans el de Rajoy durant l'etapa del ministre Dastis, té ambició d'aconseguir "un objectiu final", que passa per aconseguir a Gibraltar una "solució moderna, beneficiosa econòmicament per a tothom, i civilitzada".





ESPANYA ADVERTEIX QUE PODRIA BLOQUEJAR





Després fer-se pública la declaració política pactada entre Londres i Brussel·les, en la qual no apareix en cap dels seus articles referències a Gibraltar, Espanya ha reiterat en públic i en reunions preparatòries seva intenció de bloquejar l'adopció de diumenge si no s'atén a les seves exigències .





Per Madrid és imperatiu que es modifiqui l'article 184 del Tractat de Retirada per aclarir el seu rol respecte a Gibraltar i també que s'introdueixi una referència equivalent a la declaració de futur. Així ho ha traslladat l'ambaixador espanyol davant la UE en una reunió a 27 aquest dijous, sumant el suport de països com Suècia i Xipre, però sense aconseguir un compromís de Brussel·les, segons han indicat fonts europees.





Sobre aquest segon document, el secretari d'Estat per a la UE, Luis Marco Aguiriano, ha assegurat que va arribar a haver-hi un paràgraf que responia a la demanda d'Espanya en el text "treballat internament, abans de pactar-ho amb (la primera ministra britànica, Theresa) maig".





Divendres hi haurà una nova reunió a nivell de sherpes (enviats dels governs) per avançar en la declaració, un text que els socis comunitaris consideren encara "obert" i susceptible de canviar en les pròximes hores.





Els negociadors de la Comissió han traslladat a Espanya que són conscients de la seva preocupació i que buscaran una fórmula per atendre-la "en les pròximes hores o dies", si bé diverses fonts europees adverteixen de les dificultats de modificar el text per incloure una referència a Gibraltar i temen que sigui l'"únic" assumpte que arribi obert al cim.





Abans que es fes públic l'esborrany que està sobre la taula de les capitals, un portaveu comunitari va confirmar que el de Gibraltar era "un dels assumptes que han de ser encara resolts", sense donar més detalls sobre les fórmules que s'estan explorant.