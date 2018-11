Unai Sordo: "El salari mínim s'ha d'augmentar encara que no hagi pressupostos"

El secretari general de Comissions Obreres pronostica que "si no hi ha pressupostos, amb tota seguretat hi haurà avançament electoral, una altra cosa és quan".





Davant d'aquest panorama, Sordo exigeix al govern que de totes maneres pugi ja el SMI i li proposa una alternativa per solucionar la qüestió de Catalunya.





La reforma del règim d'autònoms, l'incert futur d'Alcoa i la indústria de l'automòbil són altres dels temes d'aquesta conversa, mantinguda en els prolegòmens del 40è aniversari de CCOO a Galícia.