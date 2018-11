El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que no creu que es donin les condicions per poder celebrar una cimera entre els membres del Govern central i els del Govern, tal com vol l'Executiu de Torra aprofitant la celebració d'un Consell de Ministres el 21 de desembre a Barcelona.





"No crec que ara mateix estiguem en situació de fer una cimera entre governs que no tenen relació i que seria molt estrany perquè fa quatre dies el president Torra va dir que li retirava tota la confiança a Sánchez i ara vol una reunió entre els dos governs", ha dit Iceta en una entrevista a Ràdio 4.





Ha recordat que en la reunió que els líders dels grups parlamentaris van mantenir amb Torra es va constatar que les posicions estaven molt allunyades i ha insistit que les pròximes reunions han de servir per avançar en el diàleg, però subratlla que creu que estan lluny per impulsar ara la reunió que demana Torra.





"Va ser bé en el sentit que ens tornarem a veure, però no ens acostem. És normal, és que en la societat catalana hi ha una divisió d'opinions molt gran sobre el que passa", ha dit sobre la reunió que es va celebrar al Palau de la Generalitat el passat divendres.





Iceta també s'ha referit al projecte de pressupostos generals de l'Estat que el Govern rebutja donar suport i ha defensat que el marge de millora econòmica per a Catalunya és "molt gran" però aquestes millores estan recollides en el projecte de Sánchez.





Creu que si el projecte de finances públiques tira endavant "es pot justificar molt tranquil·lament que la legislatura duri com a mínim un any més" i que és més difícil si no tens els comptes aprovats, però ha insistit que la decisió la prendrà el president perquè és la seva potestat.





També s'ha referit als pressupostos catalans, quan el Govern ultima el seu projecte per intentar trobar un soci que li permeti tirar-los endavant, després que la CUP ja hagi rebutjat fer-ho.





Preguntat per si el Govern podria trobar un eventual soci en els socialistes per aprovar els comptes catalans, ha respost: "No veiem un escenari de col·laboració amb aquest Govern fins que no s'aclareixi quin és el seu objectiu polític".





"Però sempre estem disposats a parlar amb tots i de qualsevol cosa que es posi sobre la taula. Per tant, quan el Govern tingui el projecte i ho vulgui compartir amb nosaltres, nosaltres assistirem a les reunions. Som gent molt respectuosa de les institucions", ha explicat.





GIBRALTAR





Sobre la disputa entre el Govern d'Espanya i el Regne Unit per la sobirania de Gibraltar en el marc de l'acord sobre el Brexit, Iceta ha recordat que les Nacions Unides ha considerat que hi ha un procés de descolonització pendent sobre el penyal.





"No volem de cap de les maneres que l'acord del Brexit pugui modificar aquest estatut que és el reconegut internacionalment", ha tancat.





També ha condemnat l'atac produït contra el cotxe del president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i ha cridat els representants públics a condemnar els fets: "És inacceptable i tots els polítics hauríem de reaccionar de forma molt contundent davant això".