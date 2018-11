El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha constatat aquest divendres "profundes diferències" entre les forces polítiques de l'arc parlamentari, de manera que veu encara més necessari que persisteixi el diàleg per arribar a un consens a Catalunya que pugui ser ratificat.





Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió que han mantingut al Palau de la Generalitat el president, Quim Torra, amb representants de PSC-Units, comuns, JxCat i ERC com 'espai de diàleg' per buscar acords sobre els grans reptes de futur de Catalunya.





Ha recordat que per fer canvis de calat en l'Estatut, cosa que plantegen les tres propostes que s'han posat sobre la taula en diferent sentit, es necessita el suport d'almenys dos terços de la Cambra catalana, pel que ha insistit en la necessitat de seguir dialogant.





Iceta ha posat el focus en l'absència de Cs, PP i la CUP com a mostra de la manca de consens necessari per abordar una solució, que insisteix que només pot ser política, i ha advertit al grup liderat per Inés Arrimadas que han coincidit amb els 'cupaires' a absentar: "els demanaria una reflexió".





"Estem molt lluny d'un acord", ha tancat, però ha dit que tampoc esperava arribar al consens en aquesta reunió --que ha qualificat de molt positiva--, s'ha emplaçat a avançar en les properes trobades i ha recordat als absents que les reunions formen part d'un mandat emanat del Parlament.