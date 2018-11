El president de la Generalitat, Quim Torra, i el líder del PSC, Miquel Iceta, ha protagonitzat aquest dimecres una picabaralla verbal en la sessió de control al Govern al Parlament per les pagues extra que el Govern deu als seus treballadors públics.





El líder socialista ha retret a la Generalitat que no compleixi amb una resolució parlamentària que l'obliga a abonar aquest any les pagues que deuen de 2013 i 2014 --el Govern les vol pagar en un calendari entre 2019 i 2026--, i Torra ha responsabilitzat del problema al Govern central.





En un intercanvi de retrets i de gestos des dels seus respectius escons, Torra ha instat Iceta a preguntar a la ministra Meritxell Batet del perquè de la demora, i Iceta ha respost: "Cediu el seu lloc --de president-- a la ministra Batet que tots sortiríem guanyant".





Iceta ha criticat que culpar el Govern central del problema de les pagues que es deuen no és la resposta que espera la gent i ha acusat la Generalitat d'estar "prenent el pèl" als seus propis funcionaris.





Ha afirmat que totes les administracions de l'Estat que van retallar pagues durant la crisi ja les han tornat "menys la Generalitat", i ha afirmat que aprovar els pressupostos generals de l'Estat donaria més marge al Govern per complir els seus compromisos.





Torra ha vinculat la dificultat per tornar les pagues al sostre de despesa, que depèn del Govern central, i ha acusat Iceta de protagonitzar un exercici de cinisme espectacular: "El seu cinisme és tal que ja ha sortit de l'hemicicle i està rajant per l'escala noble del Parlament".





Llavors, el president de la Generalitat ha deixat el tema dels funcionaris de banda per criticar que, en un debat anterior, els socialistes no s'hagin posicionat al costat dels presos sobiranistes: "Han perdut una oportunitat d'or per humanitzar-se".





INTERVENCIÓ DE TORRENT





Les dues intervencions s'han produït en un to elevat i amb els respectius companys de bancada intercanviant-retrets fins al punt que el president del Parlament, Roger Torrent, ha hagut de demanar calma: "Respetin-se a vostès mateixos".





La picabaralla ha provocat que el diputat del JxCat, Albert Batet, hagi dedicat part de la seva intervenció posterior a criticar els socialistes catalans i ha demanar a Torrent que vetlli perquè al Parlament hi hagi "respecte" cap al president de la Generalitat.





INÉS ARRIMADAS





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, també ha utilitzat la seva intervenció per abordar les pagues dels funcionaris i els problemes de les sanitat catalana, acusant Torra d'estar més pendent de crear "xiringuitos" a favor de la independència, que de seus treballadors.





Torra ha admès que és "gravíssim" que la Generalitat encara no hagi complert els compromisos amb els funcionaris i ha reconegut problemes en la sanitat, però ha afegit que el gran responsable és, al seu parer, el dèficit fiscal que afecta les finances catalanes.





ELS COMUNS I ELS PGE





La portaveu dels comuns Susanna Segòvia ha insistit a demanar a Torra que recapaciti i accepti donar suport als pressupostos generals de l'Estat perquè suposaran "grans avenços socials" per als catalans.





Ha demanat "no supeditar" els comptes a la situació dels presos: els comuns critiquen que segueixin a la presó i exigeixen la seva llibertat, però afirmen que si això no passa, no pot ser un obstacle que impedeixi tirar endavant els PGE.





En el seu torn de rèplica, el president de la Generalitat ha mantingut el seu rebuig fins i tot a negociar els comptes i ha assegurat que li resulta impossible abordar amb el Govern central els Pressupostos "estant companys a la presó".