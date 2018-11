SUEZ Spain, grup industrial expert global en els sectors de l’aigua i els residus, ha estat premiat als European Business Awards for the Environment (EBAE), organitzats per la Comissió Europea, en la categoria d'empresa i biodiversitat pel projecte “De plantes de tractament d'aigua a reserves de biodiversitat”.





Dins d'aquest projecte té un pes fonamental el programa de voluntariat ambiental BiObserva que SOREA, com a part del grup Suez, desenvolupa a 32 EDAR (Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals) d’arreu de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa de ciència ciutadana que implica als treballadors en la protecció de la biodiversitat a les instal·lacions a través d’observacions ornitològiques.





La web on es recullen les dades desenvolupades pels treballadors és pública (www.biobserva.com/agbar) i permet consultar els ocells observats a les plantes de tractament d’aigua.





Alguns dels compromisos que comparteixen totes les empreses del grup SUEZ dins l’estratègia global de Desenvolupament Sostenible, amb horitzó 2021, són el diagnòstic de la biodiversitat, la implantació de plans d'acció als espais i instal·lacions gestionats pel grup, l'eliminació de l'ús de fitosanitaris i pesticides o la incorporació de protocols d'actuació davant l’amenaça d'espècies exòtiques invasores.





GUARDONS AMB PRESTIGI





Dulcinea Mejide, directora de Desenvolupament Sostenible de l'organització, va ser l'encarregada de recollir el guardó en un acte celebrat a Viena el 14 de novembre. “Aquest premi reconeix l'esforç de totes les persones de SUEZ que treballen amb constància i convençudes de la necessitat de preservar la biodiversitat en les nostres plantes de tractament per transformar-les en infraestructures verdes”, va destacar Meijide.





Els European Business Awards for the Environment (EBAE) van rebre enguany 161 sol·licituds d'empreses europees procedents de 19 països, entre les quals SUEZ va ser una de les 22 candidatures preseleccionades. A més, SUEZ ja va ser premiada l’any passat en la secció espanyola dels Premis Europeus de Medi ambient.





Els EBAE, organitzats des del 1987 per la Comissió Europea, reconeixen i premien aquelles companyies que combinen amb èxit la viabilitat de les seves activitats empresarials amb la protecció del medi ambient, i ho fan introduint eco-innovacions en la gestió, els processos, els productes o serveis que ofereixen, en la cooperació empresarial o combinant negoci i biodiversitat.