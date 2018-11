Foto: María Espada





L'eurodiputada del grup ALDE Teresa Giménez Barbat reuneix a Barcelona el corresponsal de Libération François Musseau, al corresponsal cultural per a Espanya i Portugal del Frankfurter Allgemeine Zeitung Paul Ingendaay ia la politòloga de la Universitat de Copenhaguen Marlene Wind a l'acte 'Tres mirades europees al Procés '.





Marlene Wind, coneguda entre el públic espanyol arran del seu debat amb Carles Puigdemont a la Universitat de Copanhague, convertit en viral, va desgranar detalls sobre aquell episodi, posant l'accent en que l'expresident pròfug mai va ser convidat al centre. Així mateix, va vincular el separatisme català amb el Brexit i els moviments populistes d'Hongria o Polònia, on les "polítiques d'identitat" estan suplantant la "política de la raó" dins d'una preocupant "tribalització d'Europa".





També es va mostrar escandalitzada per la política lingüística espanyola, que deixa l'educació totalment en mans dels independentistes: "Esteu bojos o què us passa?". Quant a la política europea, va criticar la "desmoralització" del bàndol liberal i va cridar a una defensa més activa dels valors liberals a l'estil del president Macron: "No existeix una mena de democràcia iliberal".





VISIÓ PERIODÍSTICA





Francçois Musseau, corresponsal a Madrid de Libération, es va mostrar crític amb algunes actituds que va considerar de tall centralista, i que va identificar amb "Madrid", subratllant la "debilitat simbòlica de l'Estat espanyol" i de tots els governs espanyols per fer front al "màrqueting independentista ". En aquest sentit, ha recalcat que els independentistes han guanyat terreny dins d'una "societat dels sentiments", on la persecució de somnis col·lectius, com manifesta el mateix concepte de "proces", va relegant progressivament a la raó.





Paul Ingenday, corresponsal expert en la Unió Europea, autor d'un exitós llibre, "Instruccions d'ús per a Espanya", i que havia destacat per les seves crítiques als comentaris xenòfobs dels líders independentistes, va reflexionar sobre la mirada centreeuropea del proces. Finalment, va recordar que la imatge de la "Catalunya idealitzada", romànticament enfrontada a les restes del "franquisme" espanyol, encara està molt present entre els seus compatriotes, i ha criticat l'apropiació de la història dels independentistes: "El relat de 1714 és mític ".