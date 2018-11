Espanya no aconsegueix reduir els nous diagnòstics d'infecció per VIH, en 2017 es van produir 3.381 nous diagnòstics -28 més que el 2016, fet que suposa una taxa de 7,2 casos per 100.000 habitants, segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Sanitat que, adverteix, aquesta taxa podria fins i tot augmentar fins als 8,82 casos per 100.000 habitants, ja que estan a l'espera que es completin les notificacions per part de les comunitats autònomes.





Actualment, s'estima que a Espanya viuen entre 140.000 i 170.000 persones amb infecció pel VIH, de les quals aproximadament una de cada cinc (18%) no està diagnosticada. La manera de transmissió més freqüent novament va ser el sexual, sent el 54,3% dels diagnòstics en homes que tenen relacions amb homes (53% el 2016) i el 28,2% en heterosexuals (15,1% en homes i 13 , 1% en dones).





La transmissió en persones que s'injecten drogues va suposar el 3,1% del total de casos, en aquest cas hi ha una petita reducció respecte a l'any anterior (3,6%). Aquesta dada constata en persones que s'injecten drogues, igual que en heterosexuals, tant homes com dones, l'evolució de les taxes de nous diagnòstics de VIH en el període 2009-2017 amb una tendència lleugerament descendent, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III.





Pel que fa al perfil, el 84,6% dels casos es van produir en homes (83,9% el 2016) i la mitjana d'edat al diagnòstic va ser de 35 anys; un 29,3% dels casos tenia menys de 30 anys en el moment del diagnòstic (25,9% el 2016), i un 14,8% tenia 50 anys o més -aquest dada descendeix respecte al passat any que es va registrar un 16,4% -.





Augmenta a un 36,1% dels nous diagnòstics realitzats en 2017 va ser en persones nascudes fora d'Espanya (33,6% el 2016). Entre les dones, aquest percentatge es mantenen en el 57%. Les regions d'origen més freqüents van ser Llatinoamèrica i Àfrica Sub-Sahariana.





També creix el nombre de nous diagnòstics en l'any 2017 que es van realitzar de forma tardana, aquest any ha estat el 47,8% enfront del 46% de 2016. El diagnòstic tardà va augmentar amb l'edat, des d'un 36,5% entre els 25 i 29 anys a un 65,2% en els majors de 49 anys, i va ser més gran en els casos de transmissió heterosexual.





CASOS DE SIDA A L'ANY 2017





Fins al 30 de juny de 2018 ha rebut la notificació de 406 casos diagnosticats el 2017. Després de corregir per retard en la notificació, s'estima que en dit any es van diagnosticar a Espanya 571 casos. Sanitat assenyala que, per raons tècniques, no ha estat possible incorporar a la base de dades nacional les dades de la Comunitat Valenciana des de l'2014 ni els de Catalunya des de l'any 2015.





En 2017, la taxa de sida ha estat de 1,2 casos per 100.000 habitants sense corregir per retard en la notificació, estimant-se que serà de 2 després d'ajustar per retard.





Pel que fa al perfil, el 79,1% dels diagnòstics eren homes. La mitjana d'edat al diagnòstic va ser de 43 anys, sent similar en homes i dones. El percentatge de persones que van contraure la infecció per relacions heterosexuals ascendeixen al 36,5%. Encara que aquesta transmissió, en nombres absoluts, segueix afectant més homes que a dones, entre les últimes adquireix especial rellevància en representar el 76,5% dels diagnòstics de sida.





La transmissió entre homes que tenen sexe amb homes suposa el 35,5% de tots els casos i el 44,9% dels que afecten homes. El percentatge de persones diagnosticades de sida el 2017 que van contraure la infecció per compartir material d'injecció per a l'administració parenteral de drogues va ser del 12,6% (12,1% en homes i 14,1% en dones).





En 2017 s'ha notificat un cas de sida de transmissió maternoinfantil i un cas de transfusió, tots dos van adquirir la infecció a la dècada dels anys 90.





Des de l'inici de l'epidèmia a Espanya s'han notificat un total de 87.369 casos de sida. Després d'aconseguir el seu zenit a mitjans de la dècada dels 90, el nombre de casos notificats ha experimentat un progressiu declivi des de 1996 fins 2017.





Així, s'observa un descens continuat en el cas de persones que s'injecten drogues i en casos de transmissió heterosexual, mentre que els casos d'homes que tenen sexe amb homes es mantenen estables entre 2006 i 2011 ia partir d'aquest any baixen.





Fins a 1995 la proporció de casos de sida en persones originàries d'altres països diferents d'Espanya va estar per sota del 3%, però des de llavors ha pujat progressivament fins a arribar al 33% el 2017. En aquest últim any, el 41,7% d'aquestes persones estrangeres procedia de Llatinoamèrica i el 23,8% de l'Àfrica Subsahariana.





#TRANSMITERESPETO





El Ministeri de Sanitat ha rellançat la campanya #transmiterespeto, l'objectiu és evitar l'estigmatització de les persones amb VIH. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins de les directrius d'ONUSIDA per lluitar contra la discriminació. Amb això, es persegueix evitar l'exclusió social de les persones amb VIH i garantir el seu ple accés a la sanitat.





Aquest lema s'inclourà en tots els missatges que es llancin des del Govern en relació al VIH i la sida. També s'ha distribuït a les comunitats autònomes i les ONG que treballen amb VIH perquè ho difonguin. A més, s'han elaborat uns espots publicitaris que s'emetran el proper 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida.