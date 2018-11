Ábalos promet acabar la T2 de l'aeroport el 2021

Les obres de l'estació intermodal de la T2 i la connexió amb Barcelona acabaran el 2021, i en un termini d'entre set o vuit anys el Govern central invertirà prop de 2.000 milions d'euros en els aeroports de Barcelona i Girona, la mateixa inversió que va anunciar el Govern del PP al febrer.





Ho ha anunciat aquest divendres el ministre de Foment, José Luis Ábalos, en una roda de premsa celebrada a l'Aeroport de Barcelona el Prat, on ha assistit per supervisar les obres de la futura estació intermodal de la Terminal 2, que permetrà l'accés ferroviari i rebaixarà a 19 minuts el trajecte entre l'estació de Sants i la T1, així com la connexió entre les dues terminals.





Actualment s'està executant la primera fase de les obres, corresponents al Dic Sud de la Terminal 1, que està prevista que acabi a l'estiu de 2019, i el nou traçat de la línia R2 de Rodalies, amb un túnel de 3.385 metres.





A partir de llavors, es podrà iniciar la segona fase, que inclou l'execució de l'obra de la superestructura i equipaments, així com les vies, seguretat i la nova estació intermodal de la T2.





Les dues fases, que acabaran el 2021, tenen un cost de 400 milions d'euros, fet que suposa la major part de la inversió de les obres totals a l'aeroport, que ascendeixen a 620 milions d'euros.





AMPLIACIÓ AEROPORTS I "BCN A PUNT"





Paral·lelament, Ábalos també ha anunciat inversions de prop de 2.000 milions d'euros en els pròxims set o vuit anys als aeroports de Barcelona i Girona, amb la construcció d'un edifici satèl·lit al Prat i la seva connexió amb la T1.





Així mateix, també ha informat de la voluntat d'ampliar la terminal de l'aeroport de Girona-Costa Brava i connectar via AVE amb el de Barcelona perquè serveixi com a quarta pista.

Ábalos ha explicat que en la propera reunió del Comitè de Coordinació Aeroportuària de Catalunya es presentarà 'BCN a punt', una iniciativa que té com a objectiu abordar i tallar els problemes de retards i cancel·lacions soferts l'estiu anterior.





En aquest sentit, Ábalos ha detallat que van a iniciar un procés de recerca de sinergies i complicitats amb les administracions públiques i altres organismes socials i econòmics perquè puguin aportar la seva visió, com el sector aeronàutic, entre d'altres.





"No afrontar els reptes que ens planteja el futur pot comportar problemes", ha valorat Ábalos, que ha considerat que seria injust busca responsabilitats exclusives pels problemes soferts.