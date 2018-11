Gráficas de Prensa Diaria, rotativa del Grup Zeta a Parets del Vallès (Barcelona)





El Grup Zeta porta anys travessant una situació turbulenta. Amb un deute acumulat que ascendeix a 100 milions d'euros i una operació de venda encallada, l'empresa editora d''El Periódico' i 'Sport' suma més de 100 acomiadaments a successives retallades de personal. Retalls que s'han concentrat a la redacció, però que podrien esquitxar en un futur a la rotativa.





Txema Bernal és el portaveu de CGT del comitè d'empresa de Gráficas de Prensa Diaria, la impremta del Grup Zeta. Bernal afronta amb pessimisme el futur de la planta que el grup manté a Parets del Vallès (Barcelona): "Per la falta d'estratègia que Zeta ha demostrat en els últims anys, el més probable és que ens presentin un expedient col·lectiu d'extinció".





A les instal·lacions de Parets treballen uns 54 treballadors, la majoria d'ells amb molts anys d'antiguitat i fins i tot a punt de jubilar-se. Tots ells treballen sota les condicions d'un conveni caducat el 2015 que l'empresa encara no ha renovat, tot i la promesa d'una reunió per tractar aquest assumpte convinguda al març d'aquest mateix any.





Tot i que el portaveu de CGT diposita les seves esperances en el nou director de recursos humans, Carlos Jiménez, també comenta que l'opacitat sobre el futur del grup mediàtic és la tònica de tots els seus contactes amb la direcció patronal.





Davant d'aquest panorama de manca de lideratge i incertesa --sumat a una reducció salarial que ja va afectar la plantilla en 2013--, Bernal assumeix que "la venda implicarà la venda de tot el grup, també de la planta d'impressió".





El portaveu sindical afegeix que "a la planta hi ha problemes de subministrament ja que el grup té una política de pagaments que alguns proveïdors no han suportat", i conclou que "si no hi ha inversió, la planta es morirà per inanició".





Un final trist per a unes instal·lacions inaugurades l'any 2000 per Asensio pare i el rei emèrit Joan Carles que van ser presentades com una fita tecnològica en el món editorial.





Interior de la rotativa