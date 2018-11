La senadora de Podem per Tarragona Celia Cánovas ha demandat a tres companys de partit, encarregats de les xarxes socials, per publicar comentaris despectius sobre ella en les xarxes socials per danyar la seva reputació.





"Celia es passa tot el dia dormint al seu despatx, arriba borratxa al Senat, no fot ni brot al Senat", "no té ni idea del que parla", "és una vaga" o "se'n va a dormir la migdiada en seu despatx en comptes de treballar "són alguns dels comentaris que aquests tres companys han publicat sobre Cánovas a les xarxes socials.









La senadora considera que aquestes publicacions són "calúmnies i injúries", tal com fonts pròximes a Cánavos han explicat a EFE.





Prèviament a la demanda judificial, Cánovas hauria presentat un acte de conciliació perquè els tres acusats poguessin retractar d'aquests comentaris. A més, segons EFE, la senadora els sol·licita el pagament d'una la quantitat de 100.000 euros en concepte d'indemnització pels "danys i perjudicis causats".





Acusacions de Cánovas

Cánovas és una de les persones més crítiques amb Xavier Domènech, company del seu propi partit i "l'home fort de Pablo Iglesias a Catalunya", que va dimitir de la direcció de Podem Catalunya el passat mes de setembre. Cánovas i Domènech es van enfrontar en les primàries de la formació estatge celebrades a l'abril, procés del qual va sortir vencedor Domènech després d'obtenir el 72,7% dels vots.