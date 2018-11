El tinent coronel dels Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, Gabriel Ordad, ha advertit que ETA "no ha desaparegut totalment", ja que encara manté una estructura activa. L'organització terrorista compta en l'actualitat amb una comissió tècnica integrada per almenys 30 membres que s'encarreguen de "vetllar pels interessos de la pròpia banda terrorista i dels seus presos".





Així ho ha posat de manifest en la taula rodona que s'ha celebrat al Koldo Mitxelena de Sant Sebastià, en el marc de les Jornades de Covite, que serveixen com a obertura dels actes del XX aniversari del Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme.





Segons ha informat Covite, Ordad també ha volgut posar en valor el "component humà" de les víctimes, ja que al llarg dels anys en què ETA ha matat "mai han estat venjatives i el seu comportament sempre ha estat exemplar".





De la mateixa manera, el tinent coronel ha apuntat als actes d'enaltiment del terrorisme que es produeixen als carrers del País Basc i Navarra com un dels "grans reptes davant els quals la societat s'ha de rebel·lar".









En aquest acte també han participat el director del Centre per a la Memòria de les Víctimes del Terrorisme, Florencio Domínguez i el jutge Javier Gómez Bermúdez, expresident de la Sala Penal de l'Audiència Nacional que tracta els temes de terrorisme.





El magistrat ha recalcat que "l'ETA més dura" és la que s'ha viscut en l'etapa democràtica i això, segons ha dit, és una cosa que "s'ha de recordar sempre en el relat". "La societat ha de saber quines persones de les que lluitaven pel seu poble van ser assassinades", ha afirmat, alhora que ha destacat el paper de Covite com a agent encarregat que "aquesta memòria i aquest record no se'ls vagi tampoc als polítics ".





Per la seva banda, Florencio Domínguez ha mostrat la seva preocupació pel "gran desconeixement" que hi ha a les noves generacions sobre la història d'ETA i els altres grups terroristes que hi ha hagut a Espanya. En aquest sentit, ha assenyalat que s'ha de dur a terme "un treball de prevenció" perquè ningú pugui "justificar" l'existència de la banda terrorista.





"L'activitat armada d'ETA ha desaparegut, però les conseqüències d'aquests 50 anys de terrorisme no. Els morts no es poden reparar", ha afirmat.