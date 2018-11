La Justícia belga ajorna la decisió sobre l'extradició de Valtònyc i consultarà abans Luxemburg

El Tribunal d'Apel·lació de Gant (Bèlgica) ha ajornat aquest dimarts la seva decisió sobre l'extradició a Espanya del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com Valtònyc, i ha decidit remetre una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE a Luxemburg (TUE ) perquè aclareixi si és possible aplicar la llei penal espanyola de 2015 que castiga de forma més severa, amb fins a tres anys de presó, l'apologia del terrorisme o la de 2012, quan van passar els fets, en el marc de l'Ordre de Detenció Europea .





"El tribunal no ha decidit encara (sobre l'extradició). L'única cosa que han decidit és que demanaran una pregunta tècnica al tribunal europeu a Luxemburg sobre l'aplicació de la normativa de l'Ordre de Detenció Europea", ha explicat l'advocat del raper, Simon Bekaert, a la premsa a la sortida de la vista judicial celebrada aquest dimarts.





El lletrat belga ha explicat que en concret "el Tribunal vol saber quina llei penal espanyola cal tenir en compte, la llei penal de 2015 o la que existia en 2012", quan van passar els fets pels quals Valtònyc va ser condemnat a Espanya, recordant que la llei penal de 2015 és "més severa" i preveu fins a un màxim de 3 anys de presó per apologia del terrorisme davant del màxim de dos anys de presó previstos el 2012.





PODRIA TRIGAR MESOS





Bekaert ha precisat que el Tribunal d'Apel·lació de Gant només prendrà una decisió "sobre la substància de l'assumpte" un cop rebi "una resposta" del Tribunal Europeu de Luxemburg, una cosa que es podria demorar mesos, sobre l'aplicació retroactiva de la llei penal més severa per "imposar una condemna major per fets anteriors" i si "es pot tenir en compte la llei més severa o no a l'jutjar tècnicament si és fins i tot possible extradir".





"Han retardat al cas fins al 22 de gener. Però crec que no és molt probable que el Tribunal a Luxemburg hagi donat una resposta abans d'aquesta data, de manera que és molt possible que el 22 de gener el cas s'ajorni de nou" , ha precisat.





Fins i tot en el cas que el Tribunal de Justícia de la UE consideri "que es pot aplicar l'actual llei espanyola", la justícia belga, ha puntualitzat el lletrat, no ha decidit "encara si hi haurà o no extradició" i ha aclarit que el Tribunal d'Apel·lació de Gant només s'ha centrat aquest dimarts al delicte per apologia del terrorisme.





El lletrat del raper ha qualificat de "bones notícies" la decisió del Tribunal d'Apel·lació de Gant perquè, segons ell, "mostra que el Tribunal és molt prudent, molt acurat".





"És bo que ara les coses s'hagin portat a una instància superior europeu perquè a nivell europeu es pugui discutir la qüestió de la llibertat d'expressió i de la repressió política", ha assegurat Bekaert.