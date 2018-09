Valtonyc confia en un llarg procés per a ser extradit només pel delicte d'amenaces

El raper Valtonyc confia en la justícia belga (Europa Press)





El raper Josep Miquel Arenas, conegut com 'Valtonyc', ha afirmat aquest diumenge que creu que el jutge belga, que aquest dilluns decidirà si l'extradeix Espanya per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la corona, acceptarà la seva extradició a Espanya "només pel delicte d'amenaces".





En una entrevista a RAC 1 recollida per Europa Press, Valtonyc ha assegurat que sigui quina sigui la decisió dels tribunals, els seus advocats podran apel·lar i el recorregut serà llarg, el que considera un bon indici perquè voldrà dir que "no accepten una extradició automàtica" i que tindrà un judici.





Ha afirmat que està tranquil "perquè per guanyar a Espanya només cal que la cagui i l'està cagant", i ha dit que la justícia belga dóna més garanties que l'espanyola perquè no està polititzada, no s'aplica la llei segons la ideologia política , i que a diferència d'Espanya no tenen antecedents d'una dictadura feixista, en les seves paraules.





El raper, que es troba a Bèlgica des de juny després de ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys i mig de presó, insisteix que han aconseguit internacionalitzar el seu cas i està convençut que la seva situació l'acabarà decidint el Tribunal Europeu de Drets Humans ( TEDH): "Estic fent moltes coses que a la presó no hauria pogut fer".





Preguntat per la polèmica dels llaços grocs, Valtonyc ha opinat que mentre es parla de llaços grocs s'oblida que hi ha gent a la presó ia l'estranger, i ha defensat l'ocupació de l'espai públic: "No podem aplicar a Catalunya aquella Llei Mordassa que sempre hem criticat ".





Ha explicat que a Bèlgica ha rebut el suport de moltes persones, ha reconegut que "no és fàcil acceptar que a Europa no s'estan respectant els drets fonamentals, com la llibertat d'expressió", i ha sostingut que continuarà publicant cançons.