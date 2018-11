Sánchez valida l'acord del Brexit després que Anglaterra hagi acceptat les exigències espanyoles

Espanya i Anglaterra han arribat a un acord sobre la relació de tots dos països amb Gibraltar i Pedro Sánchez assistirà demà a la Cimera de Brussel·les per donar el vistiplau al Brexit. L'acord retifica que totes les decisions sobre Gibraltar s'hauran de pactar entre tots dos països.





El president del Govern ha explicat que fins ara s'havia oposat al Brexit perquè el govern de Teresa May no reconeixia la integritat territorial de Gibraltar. Un país, segons el president, que encara és "un territori per desconolizar" i que en els últims anys ha crescut exponenecialmente de manera econòmica fins a ser un dels països amb un PIB per càpita més alt.





Sánchez reconeix que l'Executiu ha pres la decisió de donar suport finalment el Brexit demà a Brussel·les després que Anglaterra hagi reconegut per escrit la integritat territorial de Gibraltar, cedint a les exigències del Govern, i que el Consell i la Comissió europeus hagin reforçat la posició que mantenia Espanya en les últimes hores. "Es va a haver de parlar de la pròpia sobirania de Gibraltar amb Anglaterra", ha remacardo Sánchez.





A més, sobre la qüestió del Brexit, el president del Govern ha destacat que Gibraltar quedarà exclosa d'aquestes negociacions amb la Unió Europea després de la carta conjunta que Espanya ha aconseguit del Consell i la Comissió Europea per configurar així "un triple blindatge històric" perquè Espanya i Anglaterra abordin la situació de Gibraltar.





Segons ha explicat Sánchez en la seva compareixença a la Moncloa, la integritat territorial de Gibraltar és molt important per al Govern d'Espanya i que ara, Espanya passarà a ser el "punt de pas" entre les relacions de Gibraltar, Anglaterra i la Unió Europea.









També el president de l'Executiu ha ponderat el camp, l'economia i sobirania de Gibraltar i que "Espanya va a vetllar pels interessos del país". Sánchez ha afirmat que avui s'ha trobat la solució per poder desencallar "un conflicte entre Espanya i Anglaterra que durava 300 anys".





Pel que fa a la desconnexió de la Unió Europea del país engonals, el Govern expressa que "Espanya vol continuar tenint les millors relacions amb el Regne Unit".





Així mateix, Pedro Sánchez ha assegurat que en la setmana que es posarà en contacte amb tots els grups parlamentaris per abordar aquesta qüestió i que el 12 de desembre compareixerà davant el Congrés pel mateix motiu.