Quan Solari ja s'havia guanyat a l'afició madridista després de 4 partits sense perdre, Ipurua s'ha convertit en l'escenari d'un important correctiu de l'Eibar per al Reial Madrid (3-0).









19 anys cap a que cap equip no permetia marcar el Madrid i li golejava per 3 a 0. Però l'Eibar ha sortit al seu camp amb moltes ganes de fer història. I per això avui, la merescuda victòria ha estat per als armers.





El davanter Quique García ja apuntava maneres en només 3 minuts de partit, on el pal superior va salvar els blancs del que podria haver estat el primer gol per l'Eibar. A la primera part, els bascos van ser superiors en el terreny de joc als blancs, i aquesta diferència només va fer que incrementar-se en la segona meitat.





Benzema, Bale o Asensio van tornar a brillar per la seva absència d'oportunitats ofensives, en un partit on el VAR va tornar a ser decisiu per pujar al minut 16 al marcador el pimer gol de l'Eibar encaixat a Courtois per obra d'Escalante.





Aquest escenari preferent per l'Eibar va ser el mateix que quan la temporada passada els armers van vèncer també a casa el Barça, marcant ells el primer gol. Ja en la segona meitat, Sergi Enrich duplicava l'avantatge de l'Eibar després d'una acció on literalment es va posar a Odriozola, que va marxar lesionat per Carvajal, qui recentment trepitjava la gespa després de 2 mesos sense jugar.





El lateral armer cedit pel Barça B, Cucurella, va ser el nom propi del partit. Els 3 gols van sortir de les seves botes cap al rematador, que al tercer gol va ser Quique Garcia al 56.





El partit d'avui a Ipurua, podria considerar-se com el pitjor partit del Reial Madrid en el que portem de temporada, fins i tot pitjor que el 5-1 al Camp Nou, davant la total amnèsia dels jugadors blancs.





Ipurua, ple, ha viscut aquest migdia un triomf històric. No només per aconseguir-ho, sinó pel gran nivell que han demostrat el seu equip davant el Madrid de Solari, que ha de tornar a trobar el camí de la victòria.